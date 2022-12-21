Жінка підвернула ногу ще 30 років тому і тепер назавжди могла залишитись прикутою до інвалідного візка. Майже два роки вона не могла зігнути коліно, а останні декілька місяців – уже навіть ходити. Спеціалісти Центру травми лікарні Святого Пантелеймона повернули її до повноцінного життя, зробивши операцію.

61-річна Зіновія Смага із Золочівщини половину свого життя приймала знеболювальні препарати. Ще в молодості вона травмувала ногу і упродовж довгих 30 років намагалась побороти біль самостійно.

Та “діти, робота, город та худоба…” – жінка завжди знаходила причину, аби не йти до лікаря. Останні кілька місяців стали справжнім випробуванням: коліно практично не згиналось. Вона вже не могла встати з ліжка та зробити кілька кроків по хаті. Страх назавжди опинитись в інвалідному візку змусив її поїхати в лікарню.

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Після ретельного обстеження лікарі діагностували деформуючий остеоартроз колінного суглоба. Простіше кажучи – це зношення та деформація суглоба. Консервативне лікування при такій патології – неефективне.

Єдиний вихід – тотальне ендопротезування: хірургічне втручання, при якому зруйнований суглоб замінюється штучним.

Лише півтори години, і команда ортопедів-травматологів – Василь Рокита, Віталій Сікліцький та Володимир Романишин – встановили протез колінного суглоба пацієнтці, вирівняли ногу та відновили рухи в повному обсязі.

Уже наступного дня після операції Зіновія знову стала на ноги та зробила перші кроки.

– Коли я побачила, що стою сама, ноги рівненькі, я не повірила та заплакала, – каже Зіновія, додаючи, що для неї цей день – наче початок нового життя.

І рівно за тиждень вона своїми ногами залишила лікарню.

Лікарі нагадують, що коли ви відчуваєте біль, не терпіть 30 років – звертайтесь до спеціалістів.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото:1 ТМО Львова