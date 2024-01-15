Гінеколог Оксана Негрич на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла, що таке вагінізм, його причини та чи можна лікувати цей розлад.

Що таке вагінізм

Вагінізм, як пояснює гінеколог, це мимовільне скорочення м’язів навколо входу до піхви під час спроби статевого контакту або введення тампона чи будь-якого іншого предмета в піхву, що ускладнює або унеможливлює статевий акт і завдає значного психологічного дискомфорту.

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Симптоми вагінізму

За словами Оксани Негрич, можливими симптомами вагінізму можуть бути:

важко або неможливо ввести тампон у піхву;

опір вагінальному проникненню під час статевого акту або огляду;

пекучий біль під час статевого акту, під час спроби введення тампона, гінекологічного дзеркала або іншого предмета в піхву.

Іноді м’язи самовільно скорочуються тільки від думки про статевий акт або гінекологічний огляд, зазначає лікарка. За її словами, вагінізм не впливає на процес збудження і можливість отримувати задоволення під час інших типів сексуальних контактів (наприклад, мастурбації або орального сексу).

Причини вагінізму

Серед можливих причин медик назвала:

страх, що піхва занадто малого діаметра;

негативний сексуальний досвід (особливо перший);

травматичний сексуальний досвід без згоди;

неприємний і болісний медичний огляд у минулому;

стереотипне сприйняття сексу як явища негативного або соромного;

медичні стани, що зумовлюють біль під час проникнення і вже як наслідок – мимовільне скорочення м’язів (запальні захворювання, інфекції, що передаються статевим шляхом, новоутворення тощо).

Методи лікування

За словами лікаря, зазвичай ідеться про комбіноване лікування із залученням кількох фахівців (гінеколога, психотерапевта, уролога, фізичного терапевта та інших).

Щоб отримати перші позитивні результати, може знадобитися кілька тижнів або місяців виконання рекомендацій.

Вибір методу залежить від причини та ступеня вираженості симптомів, тому кінцеві рекомендації визначаються виключно спільно з вашим лікарем та індивідуально.

Профілактика вагінізму

Медик зазначила, що якісна секс-освіта вкрай важлива ще з дитячого віку. Від розуміння будови статевих органів до знання правил безпечних статевих стосунків і сексу винятково за бажанням і згодою обох партнерів.

За словами гінеколога, дослідження свого тіла допомагає розуміти себе та свої бажання, покращує задоволення від сексу. А регулярні профілактичні огляди та вчасна діагностика й лікування інфекцій допомагають запобігти ускладненням і можливим сексуальним дисфункціям.

Джерело: Бережи себе