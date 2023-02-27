Фахівці популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли про причини і методи лікування втрати нюху.

– Втрата нюху була досить поширеним симптомом коронавірусу. Цей стан може дуже сильно псувати якість життя. Адже без нюху не можна повною мірою насолодитися і смаком їжі, – зазначають медики.

За їхніми словами, втрата нюху може бути повною (аносмія) або частковою (гіпосмія). Також це може бути тимчасовим або постійним явищем.

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Причини втрати нюху

Коронавірусна інфекція – не єдина причина. Втрата нюху може статися:

при застуді або грипі;

при синуситах;

у разі алергії;

при наростах в носі (назальному поліпозі).

Іноді аносмія може виникати внаслідок черепно-мозкової травми.

Дослідження показують, що багато вірусів викликають втрату нюху через набряк слизової. Однак у хворих на Covid-19 може не бути сопель або закладеності носа, але при цьому вони все одно не відчуватимуть запахів.

Як лікувати втрату нюху

Передусім потрібно зрозуміти, що саме викликало аносмію. Якщо це прояв алергії або застуди, можливо, потрібно просто промити ніс сольовим розчином.

Однак іноді варто набратися терпіння і почекати. У деяких випадках нюх повертається через кілька тижнів або місяців.

Полегшення можуть принести краплі зі стероїдними гормонами, особливо якщо втрата нюху викликана синуситом або назальними поліпами. Такі краплі може прописати лише лікар.

Також можна попрактикувати “тренування нюху”, суть якого полягає в тому, що людина вдихає ефірні олії певних видів і за певною схемою. Чи потрібна вам така “гімнастика” після хвороби на коронавірус, хірургічного втручання або з інших причин, також визначає лікар.

Для тренування зазвичай рекомендують олії троянди, евкаліпта, гвоздики, лимона.

Процедура може бути такою:

відкрийте пляшку з олією ;

; протягом 20 секунд зробіть кілька швидких вдихів;

сконцентруйтеся на запаху, на тому, що ви робите;

розслабтеся, подихайте і перейдіть до наступного запаху.

Важливо: перед такими вправами необхідно проконсультуватися з лікарем і переконатися, що у вас немає алергії на одну з олій.

Джерело: Бережи себе