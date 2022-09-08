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Запаморочення, але не від успіхів: про які проблеми зі здоров’ям може свідчити

8 Вересня 2022, 11:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
голова
Джерело: Depositphotos

Експерти онлайн-платформи Бережи себе розповіли про те, що таке запаморочення, від чого воно виникає і про які проблеми зі здоров’ям може свідчити.

– Запаморочення – одна з найпоширеніших скарг. Складність полягає в тому, що такий стан може з’являтися від безлічі причин, – пояснюють медики.

І наполягають: якщо такий стан повторюється регулярно, варто звернутися до лікаря для детального розбору саме вашого випадку.

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Зазначається, що найчастіше у людей відбувається позиційне запаморочення, пов’язане з порушенням роботи вестибулярного апарату у вусі при зміні положення тіла.

Таке запаморочення трапляється іноді і триває недовго, в середньому до хвилини. Переважно воно не викликає небезпечних наслідків, якщо, звичайно, не призводить до падіння і травмування.

Причинами запаморочення можуть бути:

  • перегрівання, зневоднення;
  • голод;
  • зниження рівня глюкози;
  • анемія;
  • отруєння;
  • вірусні та бактеріальні інфекції;
  • травми голови, вуха;
  • крововтрата, внутрішні кровотечі;
  • високий або низький артеріальний тиск;
  • порушення мозкового кровообігу;
  • стрес, недосип і втома;
  • алкогольна або інші види інтоксикації.

У будь-якому разі, якщо симптом непокоїть, наростає або заважає нормальній життєдіяльності – це вагомі причини для консультації з лікарем, який розбере конкретний випадок, відзначають фахівці.

Джерело: Бережи себе

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