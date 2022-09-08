Експерти онлайн-платформи Бережи себе розповіли про те, що таке запаморочення, від чого воно виникає і про які проблеми зі здоров’ям може свідчити.
– Запаморочення – одна з найпоширеніших скарг. Складність полягає в тому, що такий стан може з’являтися від безлічі причин, – пояснюють медики.
І наполягають: якщо такий стан повторюється регулярно, варто звернутися до лікаря для детального розбору саме вашого випадку.
Зазначається, що найчастіше у людей відбувається позиційне запаморочення, пов’язане з порушенням роботи вестибулярного апарату у вусі при зміні положення тіла.
Таке запаморочення трапляється іноді і триває недовго, в середньому до хвилини. Переважно воно не викликає небезпечних наслідків, якщо, звичайно, не призводить до падіння і травмування.
Причинами запаморочення можуть бути:
- перегрівання, зневоднення;
- голод;
- зниження рівня глюкози;
- анемія;
- отруєння;
- вірусні та бактеріальні інфекції;
- травми голови, вуха;
- крововтрата, внутрішні кровотечі;
- високий або низький артеріальний тиск;
- порушення мозкового кровообігу;
- стрес, недосип і втома;
- алкогольна або інші види інтоксикації.
У будь-якому разі, якщо симптом непокоїть, наростає або заважає нормальній життєдіяльності – це вагомі причини для консультації з лікарем, який розбере конкретний випадок, відзначають фахівці.
Джерело: Бережи себе