Інтимні або ж м’язи тазового дна – саме їх жінка використовує під час вагітності, пологів, інтимної близькості, сечовипускання чи дефекації. Вони є опорою для внутрішніх статевих органів, сечового міхура та прямої кишки.

А ще інтимні м’язи підтримують органи малого таза у правильному положенні, перешкоджають опущенню матки і сечового міхура. На жаль, у деяких жінок з часом ці м’язи слабшають. і це може призвести до дуже неприємних наслідків. Факти ICTV дізнавалися у лікарки-гінеколога Мирослави Марченко, хто у групі ризику та чи можна зміцнити жіночі інтимі м’язи у домашніх умовах.

Групи ризику – у кого м’язи можуть слабшати

Найбільше впливають на стан інтимних м’язів вагітність і пологи. Особливо, якщо вагітність була багатоплідною чи жінка виношувала великий плід, або ж пологи були травматичними.

– Звісно, що це все ушкоджує дуже складну структуру цих м’язів. Окремо можна виділити жінок, які важко фізично працюють – вантажницями, прибиральницями. І коли жінка постійно перевищує допустимі норми ваги, яку вона може підіймати, і робить це щоденно, то звісно промежина, як найбільш складна й делікатна структура, зазнає поганого впливу, – розповідає Мирослава Марченко.

Також серед причин слабких інтимних м’язів – генетичні особливості. Якщо бабуся і мама мали такі проблеми то на жаль, висока ймовірність, що й ви з часом зіткнетеся з такою ж проблемою. А ще на міцність тазового дна впливають зайва вага та вік.

– Із віком, коли ми наближаємося до менопаузи, то зі зниженням рівня естрогену, тонус м’язів також поступово знижується і може розпочинатися проблема, – каже лікарка.

Перші скарги, які починаються, коли проблема лише на початковому рівні – це нетримання сечі, тобто жінка чхнула, кашлянула, пробігла чи пострибала і відчула підтікання сечі.

Якщо на це не звертати уваги, то далі приєднуються інші скарги. Залежно від того, які м’язи вражаються першими. Якщо це йде опущення передньої стінки піхви, то тут передусім виходять урологічні скарги. Дискомфорт при віддаванні сечі, відчуття не повністю спорожненого сечового міхура, постійного тиску на сечовий міхур.

Якщо це йде задня стінка піхви, то симптоматика більш проктологічна. Це можуть бути закрепи, часті позиви до дефекації з відчуттям неповністю завершеної справи.

Лікарка попереджає – якщо такий стан прогресуватиме надалі й нічого з ним не робити, то у перспективі навіть можливе випадіння жіночих статевих органів. А тоді вже без хірургічного втручання не обійтися.

Як укріпити жіночі інтимні м’язи

Перед тим, як навчитися практик зміцнення інтимних м’язів, необхідно проконсультуватися з гінекологом, урологом та фізіотерапевтом. Саме вони мають скласти вашу індивідуальну програму занять щодо укріплення тазового дна.

– Також варто зробити УЗД м’язів промежини, тоді лікар може сказати, які саме м’язи ушкоджені. Лише потім можна визначити для себе комплекс вправ. Я знаю, що в інтернеті їх дуже багато, йдеться про вправи Кегеля – вправи на стискання і розслаблення м’язів, які допомагають підтримувати м’язи тазового дна у формі, – каже Мирослава Марченко.

За словами лікарки, деякі з них взяті з адекватних джерел, а деякі – ні. Їх би варто було обговорити хоча б із гінекологом, щоб визначитися, чи треба вони вам і які саме вправи робити. І чи варто їх робити з порожнім сечовим міхуром чи ні; лежачи на підлозі, сидячи або стоячи.

Також, важливо займатися спортом, бо фізична активність зміцнює м’язи, які також опосередковано впливають на тонус промежини.

– Я б радила займатися пілатесом, йогою, фітнесом, але у жодному разі не робити вправи з великою вагою. Дуже гарно працює йога з глибоким диханням. Є навіть так звані фізіотерапії з спеціальними вправами, які навчають правильно регулювати тиск, правильно дихати і звдяки дихальним вправам працювати з глибокими м’язами, – розповідає гінекологиня.

Не менш важлива і профілактика закрепів. Фізична гігієна має бути щоденною. До того ж жінка повинна пам’ятати, що не повинна підіймати більше від п’яти кілограм. А ще – навчитися правильно це робити.

– Треба присідати і вставати з вагою за рахунок м’язів ніг. Цьому також може навчити фізіотерапевт. Якщо на початкових етапах цим зайнятися, то м’язи чудово повертаються в тонус і хірургічних втручань із часом не знадобиться, – каже лікарка.

Якщо ситуація дуже запущена, то жодні розрекламовані нині лазерні омолодження чи вагінальна підтяжка не допоможуть. Мирослава Марченко вважає їх сумнівними методами.

До того ж подібні процедури з “омолодження” можуть призвести до важких ускладнень, як рубцювання піхви, опіки чи, з часом, поява запальних процесів. Тож до вибору усіляких процедур і вправ варто підходити обережно, та лише проконсультувавшись із лікарем. Тільки за таких умов можливий справді позитивний ефект.