Вітрянка, або вітряна віспа – одне з найбільш розповсюджених у світі вірусних захворювань. Поступається хіба що грипу і Covid-19.

Тверде переконання, що це суто дитяча хвороба може зіграти з вами злий жарт. Дорослі, які не перехворіли цією хворобою в дитинстві, можуть наразитися на серйозну небезпеку. Причому абсолютно несподівано.

Вітрянка передається повітряно-крапельним шляхом від хворих і поширюється зі “швидкістю світла”. І це, якщо й перебільшення, то лише незначною мірою.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України дуже авторитетно зазначають, що вірус вітряної віспи здатен поширюватися за межі кімнати, де лежить хворий, практично на всю будівлю.

Щоправда, попри таку неймовірну летючість, цей вірус дуже нестійкий і руйнується за підвищення температури до 60 °С та під дією дезінфікуючих засобів.

Коли можна запідозрити, що вірус вітрянки таки вас наздогнав?

Вітряна віспа має інкубаційний період — 11–21 день. Ви вже й забудете, що могли спілкуватися з кимось, хто хворів на вітрянку.

До речі, ця хвороба може протікати практично безсимптомно. Проте, це трапляється вкрай рідко і, скоріше за все, наслідки спілкування з хворою людиною більшості людей не оминуть. З’являється лихоманка, слабкість, ознаки загальної інтоксикації.

Повинні насторожити невеличкі плями на грудях, обличчі, кінцівках, волосяній частині голови. Із часом вони перетворюються на пухирці з рідким вмістом.

Третя стадія — пухирці замінюються лусочками. Кірки на висипах свідчать про те, що почалося одужання.

Але такі, наче нескладні, прояви хвороби – лише вершина айсбергу.

Ускладненнями хвороби можуть бути:

розвиток стрептококових інфекцій (часто зустрічається у дітей);

пневмонія;

серйозні ураження нервової системи (енцефаліт та атаксія мозочка);

сепсис та подальша дисфункція внутрішніх органів;

геморагічні явища (підвищена кровоточивість);

Хвороба є особливо небезпечною для тих людей, які мають ослаблену імунну систему. А також для вагітних жінок.

Як не слід лікувати вітрянку

Почнемо з того, що не варто використовувати традиційну зеленку (діамантовий зелений) або фукорцин зі сподіванням зменшити свербіж.

Це не допоможе, а лише нашкодить — подразнені ранки на шкірі будуть заживати довше і стануть більш сприйнятливими для інших інфекцій.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії також застерігає: не приймайте ібупрофен під час вітряної віспи. Щоб утамувати біль, краще використовуйте парацетамол.

Усі інші рекомендації, як для будь-якої вірусної хвороби: обмежити контакт з іншими людьми, пити багато води, носити просторий одяг з натуральних тканин, щоб уникнути додаткових подразнень шкіри. Для зменшення свербежу використовуйте засоби, які містять каламін у складі.

Убезпечити себе можна й вакцінацією.

Джерело: Бережи себе