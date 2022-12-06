Відомий український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook прокоментувала зростання випадків скарлатини у Великій Британії, розповіла про симптоми інфекції та способи її лікування.

Голубовська нагадала, що майже за дев’ять останніх тижнів у Британії було зафіксовано понад 4,5 тис. випадків захворювання на скарлатину. Однак при тому, що здебільшого воно протікає неважко, скарлатина стала причиною смерті шести дітей віком до десяти років протягом семи днів.

– Після потрапляння у кровотік розвивається важке інвазивне захворювання, викликане стрептококом групи А. Рідко можливий розвиток стрептококового токсичного шоку, – зазначає інфекціоніст.

Ольга Голубовська закликала батьків звертати увагу на такі симптоми, особливо у дітей до 10 років:

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висока температура;

біль у горлі;

головний біль;

дрібна червона висипка, яка згущується в природних складках – ліктьові згини, пахвові западини, пахові складки;

носогубний трикутник залишається вільним від висипу і чітко виділяється на вкритому рясним висипом обличчі;

через кілька днів від початку хвороби язик набуває малинового кольору;

висип залишає після себе лущення.

За словами Голубовської, зростання захворюваності на скарлатину пов’язують з адаптацією збудника у зв’язку з тривалими глобальними обмежувальними заходами.

Лікар зазначає, що заразною людина залишається весь період хвороби і ще кілька днів після зникнення симптомів.

Передається інфекція повітряно-крапельним шляхом. Крім бактеріальних інфекцій, включно з сепсисом, стрептокок А здатний вражати серцевий м’яз, нирки, є причиною розвитку бешихи.

Голубовська зазначила, що, як і при будь-якому іншому інфекційному захворюванні, своєчасно поставлений діагноз сприятиме своєчасному призначенню етіотропної терапії, що є головною умовою успішного лікування, профілактики ускладнень і віддалених наслідків хвороби.

За словами інфекціоніста, етіотропною терапією в цьому випадку є антибіотики, які просто так, без діагнозу, про всяк випадок, призначати не можна, оскільки поява схожих зі скарлатиною симптомів може бути пов’язана з низкою інших станів: кір, інфекційний мононуклеоз, краснуха, токсикодермія тощо.

Джерело: Ольга Голубовська

Фото: Ольга Голубовська