Згідно з даними сайту для метеозалежних людей Meteoagent, сильні магнітні бурі очікуються 19 і 20 жовтня.

Магнітні бурі впливають на самопочуття, особливо метеозалежних осіб, літніх людей, вагітних та тих, хто має хронічні захворювання. Головні симптоми – головний біль, нудота, запаморочення, проблеми зору, зміна тиску, безсоння тощо.

Щоб полегшити перебіг магнітних бур, лікарі радять дотримуватися наступних правил:

Зараз дивляться

Здоровий раціон. Харчуватися легкою здоровою їжею, як-от овочі, фрукти, горіхи та риба. Водний баланс. Піти достатню кількість води щодня, особливо з мінералами і електролітами. Для зниження стресу краще уникати конфліктів, не вживати забагато кави, алкоголю і енергетичних напоїв та не палити. Підвищити фізичну активність та проводити більше часу на свіжому повітрі. Покращити психоемоційний стан допоможе спілкування з друзями та рідними, хобі та заняття, що захоплює і розслаблює. Якісний сон. Регулярний режим, комфортна атмосфера та вчасне засинання відновлюють сили під час нічного відпочинку.

Медики впевнені, ці прості поради зменшать вплив магнітних бур на організм та полегшать неприємні симптоми.