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19 і 20 жовтня буде сильна магнітна буря: що робити метеозалежним

19 Жовтня 2023, 14:34
Марина Мелехова редактор
Болить голова, нудить, поагне самопочуття, хвороба
Джерело: Depositphotos

Згідно з даними сайту для метеозалежних людей Meteoagent, сильні магнітні бурі очікуються 19 і 20 жовтня.

Магнітні бурі впливають на самопочуття, особливо метеозалежних осіб, літніх людей, вагітних та тих, хто має хронічні захворювання. Головні симптоми – головний біль, нудота, запаморочення, проблеми зору, зміна тиску, безсоння тощо.

Щоб полегшити перебіг магнітних бур, лікарі радять дотримуватися наступних правил:

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  1. Здоровий раціон. Харчуватися легкою здоровою їжею, як-от овочі, фрукти, горіхи та риба.
  2. Водний баланс. Піти достатню кількість води щодня, особливо з мінералами і електролітами.
  3. Для зниження стресу краще уникати конфліктів, не вживати забагато кави, алкоголю і енергетичних напоїв та не палити.
  4. Підвищити фізичну активність та проводити більше часу на свіжому повітрі.
  5. Покращити психоемоційний стан допоможе спілкування з друзями та рідними, хобі та заняття, що захоплює і розслаблює.
  6. Якісний сон. Регулярний режим, комфортна атмосфера та вчасне засинання відновлюють сили під час нічного відпочинку.

Медики впевнені, ці прості поради зменшать вплив магнітних бур на організм та полегшать неприємні симптоми.

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Джерело
УНІАН
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