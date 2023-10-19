Згідно з даними сайту для метеозалежних людей Meteoagent, сильні магнітні бурі очікуються 19 і 20 жовтня.
Магнітні бурі впливають на самопочуття, особливо метеозалежних осіб, літніх людей, вагітних та тих, хто має хронічні захворювання. Головні симптоми – головний біль, нудота, запаморочення, проблеми зору, зміна тиску, безсоння тощо.
Щоб полегшити перебіг магнітних бур, лікарі радять дотримуватися наступних правил:
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- Здоровий раціон. Харчуватися легкою здоровою їжею, як-от овочі, фрукти, горіхи та риба.
- Водний баланс. Піти достатню кількість води щодня, особливо з мінералами і електролітами.
- Для зниження стресу краще уникати конфліктів, не вживати забагато кави, алкоголю і енергетичних напоїв та не палити.
- Підвищити фізичну активність та проводити більше часу на свіжому повітрі.
- Покращити психоемоційний стан допоможе спілкування з друзями та рідними, хобі та заняття, що захоплює і розслаблює.
- Якісний сон. Регулярний режим, комфортна атмосфера та вчасне засинання відновлюють сили під час нічного відпочинку.
Медики впевнені, ці прості поради зменшать вплив магнітних бур на організм та полегшать неприємні симптоми.