Про те, що на Рівненщині 43-річний чоловік отруївся мухоморами, на своїй сторінці у Facebook повідомили фахівці Вараського районного відділу ДУ Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

– Традиція вживання червоних мухоморів добре відома у народів північно-східного і Західного Сибіру. На наших землях в стародавні часи мухомор використовували тільки для знищення мух, клопів та інших комах. Звідси і пішла назва гриба, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в ХХІ столітті люди іноді вдаються до альтернативних методів лікування серйозних захворювань, вживаючи мухомори в сирому вигляді. Людина свідомо їсть отруйний гриб з метою лікування.

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– Шокує також тенденція серед підлітків їсти мухомор на спір або для відео в Tik-tok. Ці гриби також вживають для отримання галюциногенного ефекту, – пояснюють фахівці.

За їхніми словами, отруйні речовини, що містяться в мухоморі вражають печінку, нирки, центральну нервову систему, викликаючи низку серйозних симптомів, а у важких випадках незворотні процеси в організмі.

– Летальні випадки трапляються в 2-3% випадків, наступають через 6-12 годин при великих кількостях з’їдених грибів, – пишуть медики.

І уточнюють: деякі види мухомора призводять до отруєння, симптоми якого проявляються занадто пізно, коли людині вже майже неможливо допомогти.

Джерело: Рівненський ВЦКПХ МОЗ