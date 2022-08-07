Національна служба здоров’я України дає відповіді на найпоширеніші питання щодо безоплатної медичної допомоги для онкопацієнтів та особливостей її отримання у воєнний час.

Як продовжити лікування, якщо ви переїхали в інший регіон?

Попри війну Програма медичних гарантій 2022 в Україні фінансується у повному обсязі. Онкопацієнти мають право на безоплатну медичну допомогу, незалежно від місця перебування.

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Більшість онкоцентрів країни працюють у штатному режим, там проводять планові та ургентні процедури, операції, діагностику тощо.

Якщо ви переїхали до іншого регіону, ви можете продовжити лікування в будь-якому медичному закладі, що уклав договір з НСЗУ на відповідні послуги, за наявності направлення лікуючого лікаря з клінічно та морфологічно встановленим діагнозом новоутворення. Під час дії воєнного стану направлення може бути видане на паперовому носії.

Дізнатись контакти найближчого онкоцентру можна в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77. Після цього потрібно зателефонувати у заклад і спитати, чи проводить він потрібні процедури та за яким графіком працює.

Дороговартісні препарати для онкопацієнтів, які закуповує держава, також можна отримати незалежно від місця перебування.

Дізнатись про закупівлю препаратів можна на сайті Міністерства охорони здоровʼя в розділі Закупівлі ліків.

Перевірити наявність препаратів в конкретному закладі можна на сайті eliky.in.ua. Також на цьому сайті можна перевірити наявність в закладах ліків з Нацпереліку, якщо ви потребуєте стаціонарного лікування. А на сайті Державного підприємства Медичні закупівлі України є інформація, як діяти, якщо ліки, закуплені державою закінчилися в лікарні.

Крім того, інформація про наявність ліків в закладах має бути у місцевих департаментів охорони здоров’я.

Як зробити КТ безоплатно?

Компʼютерна томографія для онкопацієнтів – безоплатна послуга. Щоб її отримати, потрібне направлення лікуючого лікаря з встановленим діагнозом новоутворення у пацієнта.

Також пацієнт має право на безоплатну компʼютерну томографію для діагностики захворювання, для цього також потрібне направлення лікуючого лікаря.

У направленні лікар вказує усі зони, що потребують дослідження. Тож у закладі, законтрактованому НСЗУ, не можуть відмовити у дослідженні кількох ділянок організму.

За контраст не потрібно платити. Він входить у безоплатну послугу.

Поняття, як ліміт безоплатних обстежень немає. Якщо у пацієнта є направлення він має право на безоплатні медичні послуги.

Якщо черга на безоплатне КТ 3-10 місяців, а швидше можна зробити тільки платно, слід звернутися до адміністрації закладу. Якщо вона не знайде можливості пришвидшити обстеження, радимо обрати інший заклад.

Чи потрібне е-направлення для кожного візиту в онкодиспансер?

Ні, отримувати направлення кожного разу не потрібно. Пацієнт зі встановленим діагнозом не потребує направлення, щоб звертатися до лікуючого лікаря. Лікар складає план лікування, на основі якого виписує пацієнту електронне направлення на всі необхідні консультації та процедури у тій кількості, яка потрібна пацієнту. З цим електронним направленням пацієнт відвідує всі зазначені в направленні процедури без додаткових направлень.

Чи можуть пацієнту відмовити у допомозі без роздрукованого направлення?

Друкувати електронне направлення необовʼязково. Це потрібно у випадку, коли у пацієнта немає телефона. Проте медичні заклади не можуть вимагати роздруківку від пацієнта.

Що робити якщо відмовляють у послузі через паперове направлення?

Якщо у лікаря немає технічної можливості виписати електронне направлення під час дії воєнного стану, він може виписати направлення пацієнту в паперовій формі. Відповідна норма закріплена в Наказі МОЗ України No 388 від 28.02.2022.

Якщо пацієнту відмовляють на рівні керівництва лікарні, потрібно написати скаргу до місцевого департаменту охорони здоров’я або до власника медзакладу – відповідного органу місцевої влади.

Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, потрібно подати скаргу в НСЗУ: через контакт-центр або листом на поштову адресу м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19, індекс 04073, або на електронну адресу info@nszu.gov.ua.

Джерело: НСЗУ