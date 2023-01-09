Скорочення кількості комах означає зниження врожайності здорових продуктів, таких як фрукти та овочі, та зростання захворюваності людей.

За оцінками дослідження, глобальна втрата запилювачів вже спричиняє близько 500 тис. ранніх смертей на рік через скорочення пропозиції здорових продуктів харчування.

Три чверті посівів вимагають запилення, але популяції бджіл, наприклад різко скорочуються.

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Дослідження показало, що це призвело до втрати до п’яти відсотків урожаю фруктів, овочів та горіхів. За словами вчених, зниження споживання цих продуктів означає, що близько одного відсотка всіх смертей тепер можна зарахувати до втрати запилювачів.

Дослідники розглянули смертність від серцевих захворювань, інсульту, діабету та деяких видів раку, всі з яких можна знизити за допомогою здоровішого харчування. Це перше дослідження, в якому кількісно оцінюються втрати здоров’я людини від недостатньої кількості диких запилювачів.

Дослідження було засноване на даних сотень ферм по всьому світу, інформації про врожайність та ризики для здоров’я, пов’язані з харчуванням, а також на комп’ютерній моделі, яка відстежує світову торгівлю продуктами харчування.

– Важливим елементом, якого бракувало в обговоренні біорізноманіття була відсутність прямого зв’язку зі здоров’ям людини, – сказав старший автор дослідження Семюел Майєрс.

Це дослідження встановлює, що втрата запилювачів вже впливає на здоров’я в масштабі з іншими глобальними факторами ризику для здоров’я, такими як рак простати або розлади, пов’язані із вживанням психоактивних речовин.

– Але є рішення у вигляді сприятливих для запилювачів методів, – сказав Майєрс.

До них відносяться збільшення великої кількості квітів на фермах, скорочення використання пестицидів, особливо неонікотиноїдів, а також збереження або відновлення довколишніх природних місць проживання.

У дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Health Perspectives, оцінювалися десятки культур, що залежать від запилювачів з використанням даних глобального сільськогосподарського дослідження. Виявлено, що недостатнє запилення знижує врожайність приблизно на чверть.