7 секретів здорового харчування від Оксани Гутцайт

Українська журналістка і ведуча Факти ICTV Оксана Гутцайт розповіла про свої секрети харчування, які тримають її в ідеальній формі.

З п’яти років телеведуча займалася художньою гімнастикою і навіть думала, що пов’яже своє життя з цим видом спортом. Сьогодні ж Оксана каже, що художня гімнастика навчила її дисципліні у всьому, насамперед, у харчуванні.

Раніше, коли Оксана ще займалася художньою гімнастикою, вона їла дуже мало.

Зараз дивляться

– Це міг бути сир зранку, супчик на обід, і без вечері, – каже журналістка.

У старшому віці ведуча могла зовсім не їсти день перед змаганнями.

– Я не була надто худою, тому так потрібно було робити, щоб добре виступити, – згадує ведуча.

Зараз Оксана Гутцайт каже, що харчується збалансовано, у неї збереглися звички з часів гімнастики, тож знає, скільки білків, жирів, вуглеводів їй потрібно.

Журналістка зуміла поєднати щільний графік і правильне харчування.

– Я все одно встаю зранку і йду готувати сніданок синові. Тому одразу й собі готую судочок, – каже Оксана.

7 ключових правил здорового харчування від Оксани Гутцайт

1. Не вечеряти після п’ятої

Це правило у журналістки залишилося з часів художньої гімнастики.

2. Виключити алкоголь

Оксана Гутцайт зовсім не п’є алкоголю. Вона каже, що спиртне значно підвищує кислотність шлунка, потім хочеться їсти, та й узагалі алкоголь калорійний.

3. Додавати до раціону кефір, кисломолочні продукти

– Кефір із льоном – це взагалі просто скарб, – каже ведуча.

Найчастіше Оксана цим вечеряє. Вона додає, що така їжа поживна і можна себе обманути, що її багато, коли їси ложечкою, не поспішаючи.

4. Невеликий сніданок

Оксана каже, якщо з’їсть великий сніданок, то потім буде багато їсти. Сніданок повинен бути, але не надто великий. Ведуча зізнається, що у перший прийом їжі може навіть собі дозволити круасан або ще щось шкідливе.

5. Не вживати оброблених продуктів

Будь-які ковбаси, копченості та інші оброблені продукти – це табу для жінки.

– Ми вже давно такого не їмо вдома, – додає ведуча.

6. Зранку тепла вода з лимоном

– Я прокидаюсь і одразу наливаю собі тепленької води, додаю ще туди лимон, – каже Оксана.

7. Хочеш їсти – пий

Ведуча каже, якщо не наїлася, то багато-багато п’є, тоді їжа просто не влізе.

– Взагалі, мені це ще казали наші тренери, що ти не голодний, а просто хочеш пити. Але нам і пити тоді не давали, – розповідає вона.

Журналістка також привчає дітей до правильного та збалансованого харчування.