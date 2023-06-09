Життя у стресі, війна та ночі без сну негативно позначаються на нашому організмі. Особливо якщо ви багато працюєте та мало відпочиваєте. Як відновити сили і чому вони зникають – читайте в матеріалі.
Чому не вистачає сил: найпоширеніші причини
Лікарі виділяють такі причини:
- стрес;
- недосипання;
- хвороби;
- неправильне харчування;
- недостатня кількість фізичних навантажень;
- авітаміноз.
7 способів відновити сили: техніки від експерта
Терапевт Ольга Чорна виділяє такі методи для відновлення сил:
- Режим сну. Часто через дедлайни і бажання зробити більше справ або додивитись улюблений серіал ми нехтуємо своїм сном. Сон менше 7 годин найчастіше може призводити до відчуття втоми.
- Фізичні навантаження. Нетренований організм часто втомлюється, додайте хоча б 30 хв вдень регуляної фізичної активності і вже за місяць ви позбавитесь відчуття втоми.
- Харчування. Недостатня кількість поживних речовин, зокрема білкових, може призводити до виникнення анемії. В такому випадку людина буде відчувати втому, слабкість. Додайте у свій раціон продукти, багаті залізом: печінку, телятину, бобові, шпинат, кунжут, гарбузове насіння. А також продукти з вітаміном С для кращого засвоєння заліза: гранатовий та апельсиновий фреші, ківі, червоний перець, полуницю тощо.
- Вітаміни та мінерали. Недостатній рівень в організмі вітаміну Д може проявлятись постійною втомою, частими застудами, безсонням, пригніченим настроєм. Зверніться до лікаря, щоб він зміг направити вас на аналіз на вітамін Д і за потреби призначити його у правильній дозі.
- Щитоподібна залоза. Постійна втома, порушення пам’яті, набір ваги, набряки можуть свідчити про порушення у роботі щитоподібноїзалози. Недостатня кількість гормонів цього ендокринного органу може викликати постійне відчуття втоми і потребує консультації ендокринолога.
- Контрастний душ. Доведено, що контрастний душ вранці або після важкого робочого дня активізує організм і дозволяє прокинутись від втоми, а крім цього, ще й регулює роботу лімфатичних судин, які очищують ваш організм від токсинів.
- Скажіть ні депресії. Часто втому та лінь плутають із поняттям депресія. Відчуття надмірної втоми навіть після відпочинку і способів вище може свідчити про депресію. Якщо ви помічаєте у себе такий стан протягом тривалого часу – зверніться до спеціалістів.