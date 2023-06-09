Життя у стресі, війна та ночі без сну негативно позначаються на нашому організмі. Особливо якщо ви багато працюєте та мало відпочиваєте. Як відновити сили і чому вони зникають – читайте в матеріалі.

Чому не вистачає сил: найпоширеніші причини

Лікарі виділяють такі причини:

стрес;

недосипання;

хвороби;

неправильне харчування;

недостатня кількість фізичних навантажень;

авітаміноз.

7 способів відновити сили: техніки від експерта

Терапевт Ольга Чорна виділяє такі методи для відновлення сил: