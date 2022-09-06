Близько 744 тис. українців пропустили другу дозу вакцини від Covid-19, бустерну дозу – 13,3 млн, повідомляє МОЗ та нагадує, що потрібно надолужити пропущене, враховуючи традиційну хвилю захворюваності під час епідемічного сезону.

– Важливо, що близько 744 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,3 млн – першу бустерну дозу. Саме тому нагадуємо про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання. Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, – наголошують у МОЗ.

Міністерство також повідомляє, що від початку вакцинальної кампанії зроблено 16, 1 млн людей щеплень. Дві дози отримали 15,3 млн людей, першу бустерну дозу – 2,1 млн людини, другу бустерну дозу – 16,8 тис. людей.

З них за тиждень з 29 серпня по 4 вересня понад 50 тис. людей вакциновано проти Covid-19.

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За звітний тиждень, з усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% – другі дози, 57,6% – перші бустерні дози, 3,4% – другі бустерні дози.