Алкоголь корисний для людини – дослідження

Згідно з новим дослідженням, вживання двох алкогольних напоїв на день може сповільнити зниження розумової активності з віком.

Дослідники з Університету Джорджії вивчали зв’язок між споживанням алкоголю та змінами функцій мозку з плином часу у майже 20 тис. осіб середнього і старшого віку.

Учені виявили, що люди, які регулярно вживали алкоголь – до двох разів на день – мали на третину меншу ймовірність зниження когнітивної функції в порівнянні з тими, хто вживає чай.

У середньому в них було на 29% менше шансів втратити розумові здібності в порівнянні з людьми, які ніколи не п’ють.

Автори виявили, що оптимальне споживання становить від 10 до 14 напоїв на тиждень, але заявили, що результати не означають, що ті, хто п’є менше, повинні збільшити своє споживання.

19 887 учасників проходили опитування кожні два роки щодо їхнього здоров’я і способу життя. Їхні когнітивні функції також виміряли в серії тестів.

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Дистанційна робота сприяє вживанню алкоголю

Інше дослідження, яке проводили фахівці Центрального інституту душевного здоров’я в Мангеймі в Німеччині, показало, що люди на карантині стали пити більше алкоголю.

Учені пояснили, що багато хто намагається за допомогою алкоголю зняти стрес і послабити почуття тривоги і страху.

Продаж алкоголю в Україні в період карантину зріс на 4-5%.

Джерело: Jama Network Open