Ділить людей на сорти: в Німеччині вимагають відставки міністра охорони здоров’я

Німецька благодійна організація Paritätische Wohlfahrtsverband вимагає відправити у відставку міністра охорони здоров’я країни Йенса Шпана.

Причиною для звільнення очільника МОЗ називають закупівлю навесні 2020 року неякісних захисних масок в Китаї, яка сталася за його участю.

Засоби індивідуального захисту, які планували роздавати людям з інвалідністю та безхатькам, коштували бюджету кілька мільйонів євро, але виявилися геть неефективними.

Відставку міністра також підтримала лідер соціально-демократичної партії ФРН Саскія Ексен. За її словами, очільник відомства повинен понести політичну відповідальність за свої дії.

– Таке ставлення до співгромадян – негуманне. З таким підходом Шпану немає чого робити в політиці, – заявила вона.

Крім того, Саскія підтримав і співголова партії Норберт Вальтер-Борьянс. Він наголосив, що глава МОЗ вважає, що має право ділити мешканців країни на сорти та вирішувати, хто гідний отримати якісні засоби захисту, а хто – ні.

Скасування маскового режиму в США

У травні очільниця Центру щодо контроля та профілактики захворювань в США Рошель Валенськи повідомила про скасування обов’язкового носіння масок для громадян, які пройшли повний курс вакцинації.

Крім того, таким людям дозволили брати участь в заходах, які відбуваються в приміщенні або на вулиці.

Також вакциновані американці можуть більше не дотримуватися соціальної дистанції та повернутися до звичного життя.

Джерело: Der Spigel

Фото: прес-служба МОЗ ФРН