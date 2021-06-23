Фізкультура стане цікавою, а по всій країні з’являться активні парки – Тимошенко

В Україні стартує нова президентська програма Здорова Україна, мета якої – зробити здоров’я новим трендом для українців і збільшити середню тривалість життя.

Про це написав у себе в Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він розповів, що для підготовки програми Офіс президента за останні кілька місяців провів масштабну роботу з трьома Міністерствами – охорони здоров’я, молоді та спорту, освіти та науки, а також за участю десятків експертів у різних галузях.

Програма Здорова Україна передбачає роботу за великою кількістю напрямків. Серед них:

нова концепція уроків фізкультури – цікавих, а отже популярних у дітей;

реформа шкільного харчування;

популяризація спортивних секцій та гуртків;

нові онлайн-додатки, якими діти та батьки зможуть користуватися під час занять спортом.

Крім того, для осіб, старших за 55 років, будуть запроваджені так звані медичні чекапи – повні обстеження кожні два роки, а для деяких категорій – кожного року.

Також програма передбачає створення активних парків і сучасних спортмайданчиків з вільним доступом для кожного. Один із перших таких майданчиків з’явиться до Дня незалежності на території ВДНГ у Києві.

За словами Тимошенка, президент Володимир Зеленський ставить завдання, щоб тисячі таких локацій з’явились і у великих містах, і в маленьких селах.

Станом на зараз по всій Україні вже заплановані локації для 873 майданчиків, далі їх буде ще більше.

– Здоров’я має бути новим трендом в Україні. Інакше кількість населення буде продовжувати зменшуватися. Бо, на жаль, за середньою тривалістю життя (72 роки) Україна сьогодні займає 115-те місце у світі, – зазначив Тимошенко.

Він також нагадав, що окремо у рамках іншої президентської програми – Велике будівництво – триває розбудова десятків приймальних відділень у лікарнях по всій Україні. В результаті час надання першої медичної допомоги займає не кілька годин, а 20-30 хв.

Раніше Тимошенко, який є координатором програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, повідомляв, що протягом року реконструюють та побудують 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 оновлених приймальних відділень.