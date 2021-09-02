Які симптоми міокардиту?

Слід звернути увагу на симптоми, які виникають невдовзі після застуди або кишкових розладів.



Для міокардиту характерні такі прояви:





задишка за навантаження або у спокої;



біль у грудній клітці;



прискорене серцебиття;



відчуття нестачі повітря;



набряки.



Якщо вперше з’явилися кілька цих симптомів, потрібно терміново звернутися до лікаря. Адже задавнена хвороба без правильного лікування може викликати небажані наслідки із сумними перспективами.