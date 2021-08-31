В осінній період люди часто скаржаться на пригнічений стан та погіршення самопочуття. Це може бути пов’язано з виникненням осінньої депресії, яка інколи може тривати аж до зими.

Осіння депресія – це зазвичай похмурий настрій, який не вважається повноцінним захворюванням. Вона виникає через те, що відбуваються зміни у погодних умовах, зменшується кількість теплих, сонячних днів, а натомість приходять дощі та похмурість. У людини виникає відчуття, що закінчилося щось яскраве.

Психолог Катерина Клюшниченко розповіла Фактам ICTV про те, як розпізнати осінню депресію та як із нею боротися.

Як розпізнати осінню депресію

Щоб розпізнати осінню хандру, можна використати наступний список симптомів:

апатичний настрій;

постійне відчуття втоми;

відчуття нудьги;

проблеми зі сном;

відсутність здорового апетиту;

різкі приступи гніву та роздратованість;

негативне ставлення до себе та оточуючих.

Осіння хандра і депресія

За словами Клюшниченко, осіння хандра і депресія – це не одне і те ж. Хандра не перефарбовує життя у чорні кольори, як це робить депресія.

– Хандра швидкоплинна, а депресія постійна. Під час першої ви можете і сміятись, і радіти, забуваючи начебто про свій стан, а під час депресії стан похмурості стабільний і точно не короткотривалий, – зазначила спеціаліст.

Хандра може заважати людині насолоджуватися життям, так само як тривожність і печаль. Але це нормальний стан для людини. Він пов’язаний із певними біоритмами, які властиві кожній людині. Хоча хандра і не приємна, але вона може пройти сама собою.

А депресія – це стан, який супроводжується байдужістю, апатією, втратою мотивації та жаги до життя. Це дуже тривалий процес.

Психолог каже, що самостійно вийти з депресії дуже важко. Потрібно у цьому стані обов’язково залучитися підтримкою або звернутися до спеціаліста.

Чим небезпечна осіння депресія для здоров’я

– Якщо ми говоримо в контексті осінньої хандри, а маємо на увазі депресію, то небезпека полягає у тому, що цей стан може затягнути людину. І хандра може якраз перерости в депресію, – стверджує спеціаліст.

Депресія ж зазвичай погіршує загальний стан здоров’я та самопочуття людини, викликає втомлюваність, загальну слабкість, астенію. Також депресія позбавляє людину радощів життя і водночас руйнує її не тільки психологічно, але й фізично.

Як допомогти людині з депресією близьким та друзям

Клюшниченко дала поради про те, що робити рідним та друзям, у яких є людина з депресією:

не потрібно казати про те, щоб людина просто “забула”, “не звертала уваги” та “мислила позитивно” – на жаль, це не тільки не допомагає, але й дуже дратує людину в пригніченому стані;

запитайте, що саме ви можете зробити для дорогої вам людини, яка перебуває у депресії;

більшість людей із депресією відчувають себе самотніми, і вже те, що ви готові допомогти і бути поруч, буде приємно для людини;

скажіть людині, що вона не сама і вам не байдужий її стан! Кожній людині потрібно знати, що вона не сама, а людині, яка перебуває у депресії, тим паче потрібно це чути.

– Можливо, ви й самі ще не знаєте, що треба буде зробити, але для людини ваша готовність допомогти може стати першим кроком до одужання. Давайте варіанти того, як саме ви можете допомогти, – каже вона.

Можливо, людина настільки пригнічена, що не може самостійно усвідомити, яка конкретна допомога їй потрібна. Тому ви можете давати вибір, наприклад:

можливо, тобі допомогти з прибиранням?

чи, можливо, ти б хотів зустрітись із друзями? я можу організувати!

Ви можете порадити спеціаліста, якщо бачите, що людина самостійно не справляється, а ваших знань недостатньо. Також запропонуйте просто поговорити.

Іноді найважливіше, що ви можете зробити для друга в депресії, це просто зі співчуттям вислухати, поки він говорить про те, що його турбує, дозволяючи йому зняти напругу від невисловлених емоцій. Але тут дуже важливо дійсно слухати та проявляти співпереживання, це відчуває людина, яка навпроти вас.

– Поговоріть про те, що від депресії страждає понад 264 млн людей у всьому світі. Тобто вона з цим питанням не самотня. Усвідомлення того, що ти не перший із цією проблемою, допомогає людині прийняти той факт, що в неї цей стан є і що вона його обов’язково подолає, – додала вона.

Як побороти осінню депресію

Щоб побороти осінню депресію, психолог радить насамперед проконсультуватися з лікарем щодо фізичного здоров’я. Можливо, людині дійсно потрібен вітамінний комплекс під час зміни погодних умов.

Допомогти також можуть:

прогулянки на свіжому повітрі , які покращують фізичний стан людини та насичують мозок киснем, що вже є дуже корисним для організму;

, які покращують фізичний стан людини та насичують мозок киснем, що вже є дуже корисним для організму; здоровий і якісний сон. Це одна з головних умов психологічного і фізичного здоров’я людини;

Це одна з головних умов психологічного і фізичного здоров’я людини; налагодження графіку;

підвищення рівня серотоніну – гормону щастя. Для цього можна частіше зустрічатися з друзями, сміятися, дивитися приємні фільми, серіали, читати книжки та робити те, що приносить радість.

Також психолог радить оточувати себе гарними, красивими речами та звертати увагу на те, що навколо. Не забувайте тішити себе смачним чаєм під теплою ковдрою.

Але якщо ці поради не діють, і впоратися з осінньою депресією самотужки не вдається, тоді варто звернутися до спеціаліста.

Пандемія Covid-19 вплинула не тільки на фізичне, але й на психологічне здоров’я людей. Так, серед дітей і підлітків підвищився рівень тривожності та депресії.

Кожен четвертий з них відчуває клінічно загострені симптоми депресії, а кожен п’ятий – тривожності. Це погіршення може бути пов’язане з ізоляцією, тривалими перервами у навчанні й фінансовими проблемами сім’ї. Детальніше про те, як вплинула Covid-пандемія на дітей – читайте у матеріалі.