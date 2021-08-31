Алкоголь може спричинити порушення ритму серця. Згідно з новим дослідженням, проведеним у Сан-Франциско, навіть один келих вина може швидко підвищити ризик фібриляції передсердь (порушення серцевого ритму).

Дослідники стверджують, що їхні висновки можуть суперечити думці, що алкоголь є кардіопротектором.

– Всупереч поширеній думці, що фібриляція передсердь пов’язана з саме надмірним вживанням алкоголю, ми дійшли висновку, що й однієї порції алкогольного напою може бути достатньо, щоб збільшити ризик, – сказав Грегорі Маркус, доктор медичних наук, професор медицини у відділі кардіології UCSF .

Він додав, що фібриляція передсердь може бути невипадковою і передбачуваною.

Фібриляція передсердь (ФП) є найпоширенішою серцевою аритмією, що спостерігається клінічно. Вона може призвести до втрати якості життя, значних витрат на медичне обслуговування, інсульту та смерті.

Дослідження зосередилося на 100 пацієнтах з документально підтвердженою ФП, які вживали алкоголь принаймні один раз на день. Пацієнти були набрані з амбулаторій загальної кардіології та електрофізіології серця УЦСФ.

Кожен носив електрокардіограф (ЕКГ) протягом приблизно чотирьох тижнів, натискаючи кнопку, коли випивав алкогольний напій.

Усі вони також мали датчики, що показували вміст алкоголю в організмі. Періодично проводилися аналізи крові, що відображають споживання алкоголю протягом попередніх тижнів. Учасники протягом усього періоду дослідження споживали в середньому один напій на день.

Виявилося, що ритм порушувався один раз, у разі вживання однієї дози алкоголю на день и збільшувався втричі, за умови вживання двох і більше доз.

А от лицарі-тамплієри вважали, що червоне вино за умови правильного вживання не дурманить, а підтримує дух і сповнює тіло енергією і відкриває шлях до ясновидіння.