Штам коронавірусу Мю, який виявили у Колумбії у січні 2021 року, становить велику небезпеку. На цю мутацію припадає 39% нових випадків Covid-19.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я. Нині у всьому світі фіксується 3,7 тис. підтверджених випадків зараження цим штамом.

Найбільше випадків штаму Мю у країнах Центральної та Латинської Америки. Але його також зафіксували у багатьох країнах Європи та у США.

Наприкінці липня 2021 року цей варіант вийшов на третє місце після штамів Дельта та Гамма за поширенням в американському місті Маямі.

За даними досліджень науковців біомедичного університету Рима та університету Бреші, пацієнти, які зробили щеплення вакциною від коронавірусу виробництва Pfizer/Biontech, мали хороший захист від штаму Мю.

Експерти стверджують, що у цьому варіанті є нові та вже відомі мутації Covid-19. ВООЗ внесла штам Мю до списку варіантів, що становлять інтерес.

Нині існує чотири штами, які викликають занепокоєння: Альфа, вперше зареєстрований в Кенті, поширюється в 193 країнах, Бета – у 141, Гамма – в 91 і Дельта – в 170 країнах, а Мю – п’ятий варіант.

Нещодавно у Японії підтвердили перший випадок мутації штаму коронавірусу Дельта нового типу. У нього входять ознаки варіантів Дельти та Альфа.

Пацієнт не мав жодних записів про поїздки за кордон, а заразився вірусом через контакт з місцевим населенням. Тому науковці припускають, що мутація N501S, ймовірно, сталася в Японії.