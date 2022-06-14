Очищення води — особливо актуальна тема під час війни. Частина українців позбавлена доступу до чистої питної води, і позаяк доводиться користуватися потенційно небезпечною, дуже важливо очистити її. Як це зробити в домашніх умовах, розповів хімік-науковець та учасник реаліті Нового каналу Пара на мільйон Гліб Репіч.

Щоб позбавити воду неприємного смаку та запаху, вам знадобляться: вугілля, попіл, пісок, камінці та пластикова пляшка

Насамперед потрібно активувати вугілля. Якщо воно у вас вже активоване (підійде і в таблетках) — пропустіть цей крок.

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— Нам знадобляться деревне вугілля та попіл. Залийте попіл водою, прокип’ятіть і профільтруйте — пропустіть через сито, накрите серветкою, — порадив Гліб. — Залийте деревне вугілля розчином попелу, варіть кілька годин, відфільтруйте через сито та серветку. Висушіть. Тепер вугілля активоване!

Після цього можна зібрати сам фільтр. Обріжте дно пластикової пляшки та виріжте великий отвір у кришечці. Закрийте її щільною тканиною та накрутіть на пляшку. Далі переверніть пляшку та насипте на дно шар піску — він забезпечить додаткову фільтрацію від часточок бруду.

Активоване вугілля, попіл і пляшка: як зробити фільтр для води власними руками / 5 зображень

Активоване вугілля (якщо воно в таблетках — роздробіть щонайменше 50 штук) полийте водою, засипте його у пляшку та ретельно утрамбуйте. Залийте водою, щоб добре всілося. Зверху покладіть шар каміння. Фільтр готовий. Поставте під нього ємність, у яку буде капати очищена вода.