Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як можна змінити номер телефону, зафіксований у декларації з сімейним лікарем.

– Якщо у пацієнта змінився номер телефону, інформацію про це обов’язково потрібно оновити, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що правильно вказаний номер – це не просто можливість для лікаря підтримувати з вами постійний зв’язок. Саме на вказаний в декларації номер приходить, наприклад, СМС з номером рецепта і кодом підтвердження на Доступні ліки або номер електронного направлення.

Зараз дивляться

Алгоритм дій:

звернутися до лікаря, з яким підписана декларація, з проханням про внесення змін;

якщо ж доступ до зазначеного в декларації номеру телефону втрачено і немає можливості отримувати на нього СМС з кодом підтвердження і проходити аутентифікацію, з мінити номер можна через електронну форму на сайті Національної служби здоров’я України (НСЗУ) в розділі Громадянам ;

з кодом підтвердження і проходити аутентифікацію, мінити номер можна через електронну форму на сайті Національної служби здоров’я України (НСЗУ) в розділі ; щоб подати запит, потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, ідентифікаційний номер, документ, що засвідчує особу, його серію та номер;

накласти кваліфікований електронний підпис (отримати його можна в Державній фіскальній службі, казначействі, Приватбанку, платних представників електронних довірчих послуг тощо);

за запитом пацієнта НСЗУ змінює налаштування і з’являється можливість оновити номер телефону;

щоб перевірити статус запиту, використовуйте сервіс Перевірка стану запиту на сайті НСЗУ;

на сайті НСЗУ; там необхідно ввести реєстраційний номер запиту. Збережіть його після подання запиту.

Після того, як запит буде виконаний і попередній номер телефону анулюється, зверніться до лікаря, з яким уклали декларацію, і поновіть номер телефону.