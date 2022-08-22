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Алгоритм дій: як змінити номер телефону в декларації з сімейним лікарем

22 Серпня 2022, 16:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
телефон
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як можна змінити номер телефону, зафіксований у декларації з сімейним лікарем.

– Якщо у пацієнта змінився номер телефону, інформацію про це обов’язково потрібно оновити, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що правильно вказаний номер – це не просто можливість для лікаря підтримувати з вами постійний зв’язок. Саме на вказаний в декларації номер приходить, наприклад, СМС з номером рецепта і кодом підтвердження на Доступні ліки або номер електронного направлення.

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Алгоритм дій:

  • звернутися до лікаря, з яким підписана декларація, з проханням про внесення змін;
  • якщо ж доступ до зазначеного в декларації номеру телефону втрачено і немає можливості отримувати на нього СМС з кодом підтвердження і проходити аутентифікацію, змінити номер можна через електронну форму на сайті Національної служби здоров’я України (НСЗУ) в розділі Громадянам;
  • щоб подати запит, потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, ідентифікаційний номер, документ, що засвідчує особу, його серію та номер;
  • накласти кваліфікований електронний підпис (отримати його можна в Державній фіскальній службі, казначействі, Приватбанку, платних представників електронних довірчих послуг тощо);
  • за запитом пацієнта НСЗУ змінює налаштування і з’являється можливість оновити номер телефону;
  • щоб перевірити статус запиту, використовуйте сервіс Перевірка стану запиту на сайті НСЗУ;
  • там необхідно ввести реєстраційний номер запиту. Збережіть його після подання запиту.

Після того, як запит буде виконаний і попередній номер телефону анулюється, зверніться до лікаря, з яким уклали декларацію, і поновіть номер телефону.

Джерело
МОЗ
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