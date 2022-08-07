Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли про те, як потрібно грамотно і ефективно діяти в разі радіаційної аварії.

– Враховуючи, що країна-терорист не дотримується ніяких законів і правил ведення війни, кожен українець повинен знати базові правила поведінки в разі надзвичайної ситуації будь-якого характеру, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що ядерно-стратегічні об’єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Крім того, на рівні кожного регіону постійно проводиться моніторинг радіаційного фону на предмет дотримання всіх показників в нормі.

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Що робити, якщо у вашій місцевості сталася радіаційна аварія:

Перебувайте в укритті. Це може бути підвал або середина будівлі. По можливості залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, закривайте вікна і двері, ущільните отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо і вимикайте системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі) у вашому домі.

Слідкуйте за офіційними джерелами інформації. Користуйтеся повідомленнями від рятувальників (ДСНС), поліції, місцевої влади. Увімкніть телебачення, радіо, стежте за офіційними каналами місцевої влади.

Знезаражте себе. Зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся від 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, щоб не розтрясати радіоактивний пил. Помістіть одяг в пластиковий мішок або герметичний контейнер, тримайте його подалі від людей і домашніх тварин.

Вмийтеся, якщо є така можливість. Прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною.

Безпека води та харчових продуктів:

тільки вода в пляшках залишатиметься незабрудненою;

кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин;

напої в холодильнику теж безпечні для вживання;

вода в інших ємностях, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивні речовини;

навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, що потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечний для шкіри, волосся і одягу.

За аналогією з водою, харчові продукти безпечні, якщо зберігалися в герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Також безпечна їжа з холодильника й морозильної камери.

Коли слід приймати йодид калію

Йодид калію слід приймати тільки якщо ви отримали таку вказівку від органів влади або ДСНС.

Приймати йодид калій для профілактики без потреби – неприпустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю.

Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має ніякого сенсу.