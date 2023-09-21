Американська журналістка Еллісон Ярроу продовжує годувати грудьми свого 4-річного сина і не планує припиняти найближчим часом.

За рекомендаціями ВООЗ, починати грудне вигодовування новонароджених треба протягом першої години після народження. Потім дитина має перебувати лише на грудному вигодовуванні протягом перших шести місяців свого життя. І тільки згодом треба вводити прикорм.

Медики допускають, що до двох років годувати грудьми дітей варто лише на їхню вимогу і якщо це бажано для матері.

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Еллісон Ярроу годує свого 4-річного сина грудьми один або два рази на день.

– Іноді частіше, якщо він хворіє. Це спосіб довірливого спілкування та підтримки одне одного, – каже жінка.

Ярроу стверджує, що її дитина приходить до материнських грудей не за їжею (у нього повноцінний раціон), а за близькістю.

– Ми дивимося одне одному в очі, обіймаємося. Це фізичний зв’язок, який зміцнює наші стосунки, – додає Еллісон.

Хоча вважається, що пізнє грудне вигодовування пов’язане з невеликими наслідками для розвитку нервової системи в дітей, за даними клініки Мейо, воно також знижує частоту гострих інфекцій і позитивно впливає на матерів, зменшуючи ризик розвитку раку молочної залози та яєчників, хвороб серця та алергій.

Більшість американців не готові прийняти таке ставлення до грудного вигодовування, яке демонструє Ярроу.

Журналістка, яка по суті кинула виклик суспільству, вважає настільки консервативне ставлення до матері свідченням жінконенависництва.

– Наша культура не підтримує жінок, які роблять зі своїм тілом те, що їм хочеться, це поширюється і на грудне вигодовування, – зазначає Ярроу.

За її словами, багато жінок, які народжують, хочуть довше годувати грудьми, але більшість із них не можуть собі цього дозволити, тому що важко підтримувати лактацію, а офіційна педіатрія в цьому не допомагає.

Це не покривається страховкою, і людям доводиться платити зі своєї кишені та шукати когось, хто підтримає матусь у період догляду за новонародженим.

До того ж обставини та стереотипи змушують багатьох жінок повертатися на роботу раніше, ніж їм хотілося б.