Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що за результатами епідемічного нагляду та моніторингу навколишнього середовища випадки холери на підконтрольних Україні територіях виявлені не були.

– У період з 1 червня було обстежено понад 440 хворих з гострими кишковими інфекціями, серед них 165 на предмет інфікування холерою. В жодному випадку холерних вібріонів виявлено не було, – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, крім обстеження людей, досліджувалися проби об’єктів навколишнього середовища, в тому числі майже 100 проб прісної води, дев’ять проб морської й 80 проб стічної води. Небезпечних для життя підвидів холерних вібріонів також виявлено не було.

Головний санітарний лікар зазначив, що поки досить складно отримати інформацію з тимчасово окупованих територій, зокрема, з Маріуполя.

Зараз дивляться

У той же час, ризики поширення інфекційних захворювань там зростають. Це пов’язано зі значними руйнуваннями міської інфраструктури, в результаті чого відбувається змішування каналізаційних вод з питною водою й підземними водами, забруднення колодязів.

Крім того, ігор Кузін додав, що літо – сприятлива пора для поширення багатьох інфекцій. Йдеться про дизентерію, сальмонельоз, ротавірусну інфекцію, гострі кишкові інфекції встановленої та невстановленої етіології.

Ці хвороби характеризуються широкою поширеністю, високою частотою розвитку важких форм та ускладнень, виникненням в низці випадків станів з безпосередньою загрозою життю.

Саме тому важливо дотримуватися базових правил особистої гігієни, використання безпечної води, ретельної термічної обробки їжі тощо, акцентував головний санітарний лікар.