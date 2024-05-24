Пацієнти, які приймають антидепресанти, попереджають про побічні ефекти, які можуть надовго залишити їх “безстатевими” навіть після припинення прийому цих ліків.

Проблема може зачепити мільйонів британців

Побічні ефекти антидепресантів, що впливають як на чоловіків, так і на жінок, були добре відомі протягом десятиліть після перших випробувань цих ліків у 1980-х роках, але препарати все ж масово призначали і призначають для лікування депресії, тривоги та інших психічних розладів.

Загалом 8,6 млн (тобто, кожен восьмий британець) людей, які стикнулися з проблемами психічного здоров’я, такими як тривога та депресія, приймають селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) – найпоширеніший клас антидепресантів у Великій Британії.

Зараз дивляться

Так, з 1998-го до 2018 року кількість рецептів на ці антидепресанти зросла більше ніж утричі.

Доктор Бен Девіс, експерт із сексуальної медицини, переконаний, що антидепресанти часто призначають швидко – можливо, занадто швидко.

– Є люди, для яких вони є ліками, що справді рятують життя, але чи враховуються можливі побічні ефекти, чи попереджають про них пацієнтів? Ні, – наголосив лікар Девіс.

Сексуальна дисфункція може залишитися назавжди

Понад 50% усіх користувачів антидепресантів повідомили про певний ступінь сексуальної дисфункції під час їх прийому.

А огляд наукової літератури у 2018 році подає конкретніші цифри – приблизно від 5 до 15% людей, які приймали антидепресанти, навіть після припинення прийому цих препаратів відчували побічні ефекти, такі як еректильна дисфункція та відсутність статевого потягу.

Пацієнти, які діляться своїми історіями через соціальну мережу людей, що страждають від сексуальних розладів після прийому антидепресантів (PSSD), описують цілу низку розладів, що їх спіткали. Вони різні – від еректильної дисфункції, зменшення геніталій і оніміння нижньої частини тіла до відсутності будь-якого почуття потягу до інших і нездатності відчувати задоволення від будь-чого.

Метааналіз 2022 року в Frontiers in Pharmacology виявив, що зазначена група антидепресантів призводить до статистично значущого погіршення якості сперми, зокрема, змінюється морфологія і рухливість сперматозоїдів.

Проте, попри всі оприлюднені факти і думку фахівців, стан, відомий як сексуальна дисфункція після прийому антидепресантів, офіційно так і не визнається органами охорони здоров’я Великої Британії.

Лікар Антоней Чока, радник мережі PSSD, вважає, що тривале застосування антидепресантів може переписати ДНК і вплинути на гени, пов’язані зі статевою функцією.

Але достеменно невідомо, чому це трапляється з одними пацієнтами, а інших не зачіпає – поки що не вистачає досліджень.