У третю неділю червня в Україні відзначають День батька. Тато для дитини – це не просто рідна людина, а зразок чоловіка, символ мужності.

Кривава війна цьогоріч роз’єднала українські сім’ї. Мільйони матерів з дітьми залишили свої домівки, переїхали в безпечні місця в Україні або виїхали за кордон, а чоловіки залишилися боронити Україну. Між дітьми і їхніми татами утворилася відстань на сотні або й тисячі кілометрів.

І хоч наразі технічні засоби дають змогу їм спілкуватися, розлука все одно залишає відбиток у дитячих душах та у душах дорослих. Як же зберегти той невидимий зв’язок між татом і дитиною, щоб не стали вони чужими через цю кляту війну.

Зараз дивляться

Отже роль батька в нинішній ситуації стає ще більшою, аніж у мирний час. Кожне їхнє слово, кожну пораду дітлахи ловлять, запам’ятовують і пронесуть через усе життя.

Канал ICTV разом із партнерами запустив чуттєвий проєкт Близькі на відстані, де щоденно ділиться порадами батьківства у сучасних воєнних реаліях. Долучилися до проєкту і ведучі телеканалу.

Зірки ICTV поділилися найціннішими настановами, які отримували від своїх татусів.

Чинити по совісті

– Тато завжди мені радив – чинити по совісті, бути чесною, справедливою, вірною у житті, у стосунках, у дружбі. Жити так, щоб ніколи не було на душі неприємно та соромно насамперед перед собою за свій вчинок, – розповіла ведуча Єдиного марафону та програми Факти Юлія Сеник.

Для неї батько став прикладом, тому що його слова не розходилися з ділом. Юлія розказала, що тато й сам був чесним, порядним та з великим серцем. Ніколи не йшов у розріз із сумлінням. Він був лікарем, все життя лікував і рятував інших.

– І навіть у найважчі в медицині часи, коли місяцями не платили зарплату, він жодного разу не дозволив собі взяти гроші чи якусь винагороду від пацієнтів, бо вважав це неприйнятним, – сказала донька.

Вчитись стриманості

Головним уроком, що засвоїла від свого батька акторка Дизель Шоу Яна Глущенко, це прагнення бути стриманою в усьому. Наразі дівчині із запальним характером ця порада батька дуже допомагає у житті.

– Найцінніша порада, яку я отримала від свого батька, — це всього два слова. Він мені казав, щоб я була стриманішою та мудрішою взагалі у всьому, – каже Яна.

Бути працелюбним

Найцінніше, що отримала від батька ведуча програми Факти Анастасія Мазур – власний приклад. Тато змалечку прищеплював їй любов до праці і почуття гордості за свою роботу. Навіть у пенсійному віці батько Анастасії показує приклад працелюбства.

– Моєму батькові 62, а він і досі багато працює, хоч і на пенсії. Працює, бо для нього важливо, аби сім’я була забезпечена. І не важливо, наскільки робота важка чи не престижна. Цією його рисою, я захоплююсь.

Ніколи нічого не боятися

Якщо ти впевнений у собі, тоді усе вдасться. Про це точно знає акторка Дизель Шоу Юлія Мотрук. Ще змалечку батько вчив її не здаватися і вірити у свої сили – не дивно, що дівчині вдалося стати успішною.

– Мій тато навчив мене ніколи нічого не боятися та знати, що все вийде. Бо я — Мотрук, а Мотруків усе завжди виходить.

Поважати батьків

Для ведучої Фактів Оксани Гутцайт тато став ідеалом чоловіка: надійний, мужній, цілеспрямований і вірний сім‘ї. Він завжди своїми вчинками показував доньці приклад та навіть навчив її, як обирати чоловіка. Як зізналась ведуча, головне завдання батьків – любити дитину, бути для неї підтримкою і найближчим другом. Тоді й з’явиться у сімейних стосунках повага.

Бути самостійним

Як досягти необхідного балансу у житті й бути незалежною, знає акторка Дизель Шоу Вікторія Булітко. Вона зізналась, що наймудріші поради тата допомогли їй на кар‘єрному шляху.

– Тато дуже класно виховав нас із братом. Працездатність, любов до роботи, самостійне облаштування свого життя — це все від тата. Якщо мені щось було треба, я встала, пішла, знайшла і зробила все сама. Це виявилося дуже важливим для мого життя.

І таких мудрих, працелюбних, люблячих татусів на Вкраїні багато. І навіть, якщо чоловік в дечому був неідеальним, то війна, труднощі багатьом з них показали, що в житті є найважливішим і чому насправді потрібно вчити своїх дітей.

Зі святом, Батьки! Залишайтесь мудрими і добрими! Залишайтесь живими!

Джерело: канал ICTV