Батьки були не проти: стоматологиню, що била дітей у Рівному, не покарають

Стоматологиню Інну Кравчук, яку підозрювали у знущаннях над дітьми під час візитів, звільнили від кримінальної відповідальності.

Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових розслідувань.

Таке рішення ухвалив Рівненський міський суд. Закрили ж справу через закінчення строків давності.

В ухвалі зазначено, що слідчі встановили 4 епізоди протиправної діяльності лікарки у двох клініках у 2020-2021 роках.

За інформацією поліції, вона застосовувала силу до пацієнтів, одного разу навіть завдала дитині легких тілесних ушкоджень.

Потерпілі не подали цивільних позовів, тож адвокат стоматологині клопотала про закриття справи. Не заперечували й представники потерпілих, оскільки з моменту інциденту минуло більше, ніж 2 роки.