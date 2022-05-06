Фахівці Національної служби охорони здоров’я України розповіли, що обов’язково має бути в наявності в домашній аптечці. Ці рекомендації допоможуть не розгубитися в гострій ситуації і надати грамотну долікарську допомогу.
Базова аптечка повинна містити:
- пластирі різних форм і розмірів;
- великі, середні і малі стерильні бинти;
- мінімум два стерильних пластиру для очей;
- трикутні пов’язки;
- крепові бинти (для фіксації пов’язок);
- безпечні шпильки;
- одноразові стерильні рукавички;
- пінцет;
- ножиці;
- неспиртові серветки;
- пластир в рулоні;
- термометр (бажано електронний);
- крем від висипань, наприклад, гідрокортизон або календула;
- крем або спрей для загоєння укусів комах;
- антисептичний крем;
- знеболюючі та жарознижуючі (парацетамол, ібупрофен);
- антигістамінний крем або таблетки;
- дистильована вода для промивання ран;
- краплі для промивання очей.
Якщо у вас є хронічне захворювання (гіпертонія, діабет та ін.), до аптечці автоматично додаються ваші регулярні ліки.
У людей з серцево-судинними захворюваннями і ризиком серцевого нападу повинні бути аспірин і нітрогліцерин, якщо вони рекомендовані лікарем.
Якщо людина схильна до розладів травлення, варто додати сорбенти, Лаксатив і Лоперамід.
Джерело: НСЗУ