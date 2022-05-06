Фахівці Національної служби охорони здоров’я України розповіли, що обов’язково має бути в наявності в домашній аптечці. Ці рекомендації допоможуть не розгубитися в гострій ситуації і надати грамотну долікарську допомогу.

Базова аптечка повинна містити:

пластирі різних форм і розмірів;

великі, середні і малі стерильні бинти;

мінімум два стерильних пластиру для очей;

трикутні пов’язки;

крепові бинти (для фіксації пов’язок);

безпечні шпильки;

одноразові стерильні рукавички;

пінцет;

ножиці;

неспиртові серветки;

пластир в рулоні;

термометр (бажано електронний);

крем від висипань, наприклад, гідрокортизон або календула;

крем або спрей для загоєння укусів комах;

антисептичний крем;

знеболюючі та жарознижуючі (парацетамол, ібупрофен);

антигістамінний крем або таблетки;

дистильована вода для промивання ран;

краплі для промивання очей.

Якщо у вас є хронічне захворювання (гіпертонія, діабет та ін.), до аптечці автоматично додаються ваші регулярні ліки.

У людей з серцево-судинними захворюваннями і ризиком серцевого нападу повинні бути аспірин і нітрогліцерин, якщо вони рекомендовані лікарем.

Якщо людина схильна до розладів травлення, варто додати сорбенти, Лаксатив і Лоперамід.

Джерело: НСЗУ