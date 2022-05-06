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Базовий набір: що обов’язково має бути в домашній аптечці

6 Травня 2022, 10:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аптечка
Джерело: Depositphotos

Фахівці Національної служби охорони здоров’я України розповіли, що обов’язково має бути в наявності в домашній аптечці. Ці рекомендації допоможуть не розгубитися в гострій ситуації і надати грамотну долікарську допомогу.

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Базова аптечка повинна містити:

  • пластирі різних форм і розмірів;
  • великі, середні і малі стерильні бинти;
  • мінімум два стерильних пластиру для очей;
  • трикутні пов’язки;
  • крепові бинти (для фіксації пов’язок);
  • безпечні шпильки;
  • одноразові стерильні рукавички;
  • пінцет;
  • ножиці;
  • неспиртові серветки;
  • пластир в рулоні;
  • термометр (бажано електронний);
  • крем від висипань, наприклад, гідрокортизон або календула;
  • крем або спрей для загоєння укусів комах;
  • антисептичний крем;
  • знеболюючі та жарознижуючі (парацетамол, ібупрофен);
  • антигістамінний крем або таблетки;
  • дистильована вода для промивання ран;
  • краплі для промивання очей.

Якщо у вас є хронічне захворювання (гіпертонія, діабет та ін.), до аптечці автоматично додаються ваші регулярні ліки.

У людей з серцево-судинними захворюваннями і ризиком серцевого нападу повинні бути аспірин і нітрогліцерин, якщо вони рекомендовані лікарем.

Якщо людина схильна до розладів травлення, варто додати сорбенти, Лаксатив і Лоперамід.

Джерело: НСЗУ

Теги
аптечка, НСЗУ, поради лікаря
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