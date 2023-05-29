У рекомендаціях ВООЗ вказується конкретна кількість цукру на день, споживання якої можна вважати нешкідливим для здоров’я. Це всього 6 чайних ложок, враховуючи цукор, який використовується в компотах, соках, кашах, хлібних виробах. Не багато. Але навіть цю кількість варто зменшити.

Цукор вважається одним із найшкідливіших продуктів у світі, а тому і медики, і вчені рекомендують істотно скоротити його споживання.

Його навіть називають солодкою смертю через негативний вплив на опірність організму до вірусів і бактерій.

Солодке життя, коли цукор і продукти, що його містять, вживається у великих кількостях, може стати причиною розвитку цілої низки недуг – астми, діабету, ожиріння, хвороб серця і багато чого іншого. Карієс – найнешкідливіше в цьому переліку.

Група вчених із Китаю та США підтвердили шкідливі зв’язки між споживанням цукру та низкою кардіометаболічних захворювань, особливо ожирінням, серцево-судинними захворюваннями.

У дослідженні доведено, що вільні цукри містять глюкозу, фруктозу, сахарозу або столовий цукор. Мед – не виняток. Цукром перенасичені пакетовані фруктові соки та концентрати соків. А в столовій ложці улюбленої багатьма приправи – кетчупу, розчинена ціла чайна ложка цукру.

Експерти довели, що найбільше джерело доданого цукру – солодкі газовані напої, енергетики, слабоалкогольні напої. Вони в щоденному раціоні мільйонів людей, особливо молоді.

Щоб уникнути наслідків для здоров’я від зацукрованості організму, експерти настійно радять обмежити споживання таких напоїв до пів літра на тиждень.

Джерело: Eurek Allert