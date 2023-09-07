Вчені Інституту Вейцмана в Ізраїлі розробили структури, подібні до людських ембріонів, без використання сперми, яйцеклітини або запліднення, що дасть поштовх до досліджень викиднів і вроджених дефектів, але також порушує нові етичні проблеми.

Деякі вчені оцінили це дослідження як вражаюче досягнення, яке може допомогти розкрити секрети небезпечних ранніх стадій вагітності. Однак ця робота відновить дискусію про необхідність більш чітких етичних правил розробки моделей людських ембріонів, вирощених у лабораторії.

Дослідники під керівництвом палестинського вченого Джейкоба Ганни використовували силу ембріональних стовбурових клітин, які можуть стати клітинами будь-якого типу.

Вони створили моделі ембріонів віком до 14 днів, що є законною межею для лабораторних досліджень людських ембріонів у багатьох країнах і моментом, коли починають розвиватися такі органи, як мозок.

Дослідники кажуть, що їхня робота відрізняється від робіт інших команд, оскільки в ній використовують хімічно, а не генетично модифіковані ембріональні стовбурові клітини, і створюють моделі, більш схожі на справжні людські ембріони, з жовтковим мішком і амніотичною порожниною.

При цьому і дослідники, і вчені, які не брали участі в роботі, підкреслили, що моделі не слід вважати людськими ембріонами.

Учені Інституту Вейцмана зазначили, що не припускають перенесення моделей у матку людини або тварини.