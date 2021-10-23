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Безкоштовне обстеження у лікаря: як на нього отримати електронне направлення

23 Жовтня 2021, 13:48 Вікторія Яснопольська
направление врача
Джерело: Depositphotos

Для системних песимістів, які твердять, що наша медицина вже давно і безнадійно перестала бути безкоштовною є гарна новина. В наших лікарнях та поліклініках цілком можливо отримати направлення на безоплатну спеціалізовану медичну допомогу.

Безкоштовне електронне направлення видається на:

  • планові консультації у вузьких спеціалістів
  • інструментальні дослідження
  • лабораторні обстеження
  • планові госпіталізації

У кого можна отримати електронне направлення

  • у лікаря, якому потрібні результати того чи іншого обстеження для оцінки стану здоров’я пацієнта, підтвердження або спростування діагнозу
  • у лікаря, який надає первинну допомогу
  • у лікаря, який надає спеціалізовану допомогу, наприклад, хірург, невролог, тощо.

Якщо лікар під час консультації призначає пацієнтові певні обстеження, то він має створити на них відповідне е-направлення.

Важливо розуміти, що безкоштовне електронне направлення видається тільки за результатами обстеження пацієнта. Тільки після цієї процедури лікар зробить висновок щодо необхідності в отриманні консультації вузького спеціаліста, додаткової діагностики чи аналізів.

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Якщо ж пацієнт бажає пройти певні додаткові обстеження без призначень лікаря, він може зробити це самостійно і за власні кошти.

Також, в Україні можна безкоштовно зробити комп’ютерну томографію (КТ). Це можливо тоді, коли є підозра на коронавірус чи фіксується погіршення стану здоров’я через хворобу. Для цього треба отримати направлення на обстеження органів грудної клітини, інформує МОЗ.

Джерело
МОЗ
Теги
аналізи , медична допомога , Поради , поради лікаря
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