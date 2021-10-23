Для системних песимістів, які твердять, що наша медицина вже давно і безнадійно перестала бути безкоштовною є гарна новина. В наших лікарнях та поліклініках цілком можливо отримати направлення на безоплатну спеціалізовану медичну допомогу.
Безкоштовне електронне направлення видається на:
- планові консультації у вузьких спеціалістів
- інструментальні дослідження
- лабораторні обстеження
- планові госпіталізації
У кого можна отримати електронне направлення
- у лікаря, якому потрібні результати того чи іншого обстеження для оцінки стану здоров’я пацієнта, підтвердження або спростування діагнозу
- у лікаря, який надає первинну допомогу
- у лікаря, який надає спеціалізовану допомогу, наприклад, хірург, невролог, тощо.
Якщо лікар під час консультації призначає пацієнтові певні обстеження, то він має створити на них відповідне е-направлення.
Важливо розуміти, що безкоштовне електронне направлення видається тільки за результатами обстеження пацієнта. Тільки після цієї процедури лікар зробить висновок щодо необхідності в отриманні консультації вузького спеціаліста, додаткової діагностики чи аналізів.
Якщо ж пацієнт бажає пройти певні додаткові обстеження без призначень лікаря, він може зробити це самостійно і за власні кошти.
Також, в Україні можна безкоштовно зробити комп’ютерну томографію (КТ). Це можливо тоді, коли є підозра на коронавірус чи фіксується погіршення стану здоров’я через хворобу. Для цього треба отримати направлення на обстеження органів грудної клітини, інформує МОЗ.