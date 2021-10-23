Для системних песимістів, які твердять, що наша медицина вже давно і безнадійно перестала бути безкоштовною є гарна новина. В наших лікарнях та поліклініках цілком можливо отримати направлення на безоплатну спеціалізовану медичну допомогу.

Безкоштовне електронне направлення видається на:

планові консультації у вузьких спеціалістів

інструментальні дослідження

лабораторні обстеження

планові госпіталізації

У кого можна отримати електронне направлення

у лікаря, якому потрібні результати того чи іншого обстеження для оцінки стану здоров’я пацієнта, підтвердження або спростування діагнозу

обстеження для оцінки стану здоров’я пацієнта, підтвердження або спростування діагнозу у лікаря, який надає первинну допомогу

допомогу у лікаря, який надає спеціалізовану допомогу, наприклад, хірург, невролог, тощо.

Якщо лікар під час консультації призначає пацієнтові певні обстеження, то він має створити на них відповідне е-направлення.

Важливо розуміти, що безкоштовне електронне направлення видається тільки за результатами обстеження пацієнта. Тільки після цієї процедури лікар зробить висновок щодо необхідності в отриманні консультації вузького спеціаліста, додаткової діагностики чи аналізів.

Якщо ж пацієнт бажає пройти певні додаткові обстеження без призначень лікаря, він може зробити це самостійно і за власні кошти.

Також, в Україні можна безкоштовно зробити комп’ютерну томографію (КТ). Це можливо тоді, коли є підозра на коронавірус чи фіксується погіршення стану здоров’я через хворобу. Для цього треба отримати направлення на обстеження органів грудної клітини, інформує МОЗ.