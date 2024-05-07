Спочатку овочі, потім білки та жири, а вуглеводи слід залишити наостанок — саме у такий спосіб можна позбутися зайвих кілограмів без шкоди для здоров’я, стверджують прихильники нової системи харчування.

Нібито така послідовність дозволяє зменшити апетит і водночас захистити організм від запалення і навіть діабету. Як до цього ставляться науковці та чи дійсно це працює – у матеріалі Фактів ICTV.

Метод богині глюкози

Опираючись на передові наукові дослідження та власні біохімічні відкриття, французька авторка книги Метод богині глюкози біохімік Джессі Інхауспе пропонує дієві лайфхаки, які допоможуть збалансувати рівень глюкози без жорсткої дієти чи відмови від улюблених продуктів.

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За її словами, суть цієї концепції полягає в тому, що споживання овочів на початку трапези забезпечує організм клітковиною, яка утворює своєрідну сітку в кишківнику.

Зменшує стрибок цукру в крові

Завдяки цьому поглинання решти їжі уповільнюється, що на 75% допомагає зменшити стрибок цукру в крові.

А якщо їсти білки і жири перед вуглеводами, це сприятиме виділенню гормону GLP-1, який зменшує реакцію на цукор в крові і збільшує відчуття ситості.

Порада Джессі Інхауспе суперечить загальноприйнятій традиції, однак її колега дієтолог Федеріка Аматі цілком з нею погоджується.

— Якщо з’їсти скибочку білого хліба, рівень глюкози підвищиться, але якщо їсти багаті на клітковину фрукти чи овочі перед хлібом, стрибок буде невеликий, — пояснює вона.

Останні наукові дослідження також підтверджують, що порядок споживання продуктів за такою схемою має значення. Він дійсно здатний принести користь для тих, хто прагне схуднути, та людей з діабетом.

Але навіть якщо ви не їсте продукти у строгому порядку, поживні речовини все одно взаємодіють та впливають на метаболічний відгук.