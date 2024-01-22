Кандидат біологічних наук Олена Лівінська розповіла про найпопулярніші та найдоступніші способи зігрітися холодної пори року, який із них найефективніший і на що варто звернути особливу увагу.

Обігрівачі та кондиціонери

– Коли температура в приміщенні надто низька та за наявності електрики, саме ці засоби зігрівання є найпопулярнішими, – зазначає біолог.

За словами експерта, під час користування обігрівачами, кондиціонерами та особливо тепловими вентиляторами може різко падати вологість у приміщенні. Це може суттєво позначатися на самопочутті – з’являється відчуття сухості шкіри, очей, носа та горла.

Зараз дивляться

Йдеться не тільки про фактор загального дискомфорту і старіння шкіри, каже Олена Лівінська, а й про підвищення ризиків гострих респіраторних хвороб, кон’юнктивітів, загострення екземи тощо.

Експерт пояснила, що і шкіра, і слизові виконують важливі бар’єрні функції. Пересихання ж погіршує ці функції, перешкоджаючи нормальній роботі факторів місцевого імунного захисту.

Запікання їжі в духовці

Ще один спосіб поєднати приємне з корисним, каже біолог, це запікання їжі в духовці. Такий спосіб не нагріє все житло, проте додасть тепла принаймні на кухні.

Якщо ви використовуєте газову духовку чи плиту, пам’ятайте, що під час процесу горіння відчутно спалюється кисень. Не забувайте провітрювати приміщення та користуватися витяжкою, нагадала експерт.

Багатошаровий одяг і взуття з товстою підошвою

– Це популярна базова, хоч і трохи банальна порада. Коли холодно, не залишається нічого іншого, як одягнути теплий одяг. Пам’ятайте про силу вовняних виробів – шкарпетки та светри стануть у пригоді. Термобілизна допомагає відводити вологу та зберігати тепло, – зазначає фахівець.

Взуття з товстою підошвою зігріватиме більше, ніж із тонкою. Не менш важливо стежити, щоб ноги не пітніли.

Регулярна фізична активність

Належна фізична активність сприяє гарному кровообігу, тож займаючись нею регулярно (навіть зовсім трохи), мерзнути ви будете менше, стверджує біолог.

Ба більше, за словами експерта, фізична активність узимку на вулиці сприяє помірному загартуванню та навіть зміні конституції жирової тканини – за таких умов звичайний жир може частково заміщуватися бурим, що сприяє обігріву та спалюванню калорій.

Теплі напої

Традиційно в холодну пору року ми постійно зігріваємося різноманітними чаями та кавою, каже експерт. Це справді дає тепло і частково закриває наші потреби в рідині, що теж дуже актуально, адже взимку ми менше п’ємо води.

Тут важливо не налягати надмірно на солодощі, які так гарно поєднуються разом з усіма традиційними зимовими напоями, попереджає біолог.

Водночас Олена Лівінська ще раз нагадала, що не варто вживати з метою зігрівання алкоголь. Відчуття тепла, що виникає, – оманливе, а наше тіло, навпаки, втрачає більше тепла через розширення судин.

Джерело: Бережи себе