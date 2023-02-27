Комп’ютери, ноутбуки, планшети, телефони забирають левову частку нашого робочого часу, ми також витрачаємо на них години відпочинку. Блактине світло, яким підсвічуються екрани гаджетів, негативно впливає на зір.

Вже описані численні проблеми для органу зору від цього впливу: сухість очей, пришвидшення дегенерації жовтої плями, збільшення ризику катаракти та низка інших негативних наслідків.

Блакитне світло також може пошкодити вашу сітківку, що називається фототоксичністю. Рівень пошкодження залежить від довжини хвилі та часу впливу. Дослідження на тваринах показують, що навіть короткий вплив (від кількох хвилин до кількох годин) може бути шкідливим. Доведено, що фільтр, який відсікає 94% блакитного світла, зменшує шкоду.

Зараз дивляться

За результатами досліджень, вплив блакитного світла може призвести до вікової макулярної дегенерації (ВМД).

Погіршує сон

Блакитне світло від екранів електронних пристроїв впливає на циркадні ритми та на цикл сну. Воно сигналізує мозку прокинутися, коли він повинен відпочивати. В одному дослідженні лише дві години впливу блакитного світла вночі сповільнили або припинили вивільнення гормону сну мелатоніну. Тому варто вимикати гаджети принаймні за три години до сну.

Підвищує ризик раку

Дослідження показало, що люди, які працюють у нічну зміну та піддаються впливу блакитного світла, мають більший ризик розвитку раку молочної залози, передміхурової залози та колоректального раку.

Вплив на дітей

Очі дитини не так добре фільтрують блакитне світло, як очі дорослих. Якщо екрани пристроїв випромінюють його забагато, це може збільшити ймовірність розвитку короткозорості та проблем із концентрацією уваги. А надвечір і вночі зумовити ще повільніше вивільнення мелатоніну якщо порівняти із дорослими.

Обмежте тривалість перебування вашої дитини перед екраном. Робіть часті перерви у користуванні джерелами блакитного світла. Вимкніть самі і попросіть прибрати вашу дитину всі електронні гаджети, включно з портативними ігровими пристроями, принаймні за 30 хвилин до сну.

Користь для психічного здоров’я

У дослідженнях на тваринах вплив блакитного світла вночі викликав симптоми депресії, але вплив блакитного світла вдень може мати протилежний ефект.

Його використовували для лікування сезонного афективного розладу. Це форма депресії, яка пов’язана зі зміною сезонів. Результати досліджень демонструють, що 20 хвилин впливу блакитного світла вранці допомагає полегшити симптоми цього розладу.

Джерело: Олег Швець