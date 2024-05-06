Комплексний регіональний больовий синдром (CRPS) – хронічний стан, який досі надзвичайно складно вилікувати.

Однак науковці з Центру впливу на біль NeuRA та університету Південної Австралії з’ясували, що за вчасної діагностики захворювання та комплексного підходу, його лікування буде успішним.

Лікування больового синдрому: поради вчених

Синдром виникає внаслідок різних травм, наприклад хірургічного втручання чи перелому. Він супроводжується сильним болем у кінцівці та функціональними обмеженнями.

Дослідження показало, що до 80% пацієнтів одужують протягом перших 18 місяців після діагностики CRPS.

Лікування больового синдрому може бути ефективним за вчасної діагностики та застосування комплексного підходу з навчанням, фармакотерапією, фізичною реабілітацією та психологічної підтримкою. Таким чином задіяні біологічні та психосоціальні фактори.

Учені попереджають, що необхідні подальші дослідження та клінічні випробовування для оцінки ефективності способу.

