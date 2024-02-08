38-річний монтажник будівельних риштувань, який мав неабиякий досвід у цьому – понад 20 років, в одну мить опинився по той бік життя.

Саме так і подумали його колеги, коли побачили Стіва Гілмора, що лежав непритомним на землі, його руки палали, а ноги були неприродно вивернуті.

Удар струмом не забрав життя, але скалічив руки і долю

Риштувальник упав з даху через удар струмом неймовірної сили. Металева труба, яку він тримав у руках, торкнулася дротів лінії електропередачі.

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Проте чоловік дихав. Його доставили у лікарню Челсі, далі у Вестмінстер, операція слідувала за операцією. Хірурги не могли повірити, що цей чоловік ще живий. Вони багато місяців боролися за його життя.

Scaffolder survived 48,000-volt surge – but came round with both hands on fire https://t.co/ot9SdqpbUU — Ганна І. (@anni4ka2022) February 8, 2024

– Попри неймовірні зусилля хірургів, які провели більше десятка операцій, щоб врятувати руки, я можу втратити обидві, – говорить Гілмор.

Під час останньої спроби врятувати праву руку, її на шість тижнів пришили до живота, щоб рана загоїлася.

Зрештою, Стіву змушені були ампутувати великий палець правої руки, оскільки рани загрожували сепсисом.

Минуло вже понад два роки з тієї трагічної події. Біль мучить чоловіка постійно.

Тепер розглядається питання повної ампутації руки, щоб Гілмор отримав протез. Найбільше чоловіка непокоїть те, що він не зможе знайти роботу.

– Коли сталося нещастя, моєму синові Ітану було всього дев’ять років, він бачив мене найслабшим і найвразливішим. І від цього ставало ще важче, – говорить Стів.

Цивільна дружина Стіва Вікі зараз вагітна їхньою другою дитиною. Він вважає це найкращою новиною за останні два з половиною роки.

У вересні минулого року компанія Canterbury City Scaffolding Ltd та її директор Ян Пеппер визнали себе винними в порушенні закону про здоров’я та безпеку на роботі, внаслідок чого їхній працівник дістав таку важку травму.

Проте це не відіграє значної ролі у подальшій долі Стіва Гілберта.

Джерело і фото: Mirror