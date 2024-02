38-річний монтажник будівельних риштувань, який мав неабиякий досвід у цьому – понад 20 років, в одну мить опинився по той бік життя.

Саме так і подумали його колеги, коли побачили Стіва Гілмора, що лежав непритомним на землі, його руки палали, а ноги були неприродно вивернуті.

Риштувальник упав з даху через удар струмом неймовірної сили. Металева труба, яку він тримав у руках, торкнулася дротів лінії електропередачі.

Проте чоловік дихав. Його доставили у лікарню Челсі, далі у Вестмінстер, операція слідувала за операцією. Хірурги не могли повірити, що цей чоловік ще живий. Вони багато місяців боролися за його життя.

