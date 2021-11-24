Вчені з Великої Британії провели дослідження з метою з’ясувати, чому деякі люди, працюючи в розпал пандемії Covid-19 в лікарнях і піддаючись великому ризику зараження, все ж не заразилися.

Дослідники спостерігали 58 людей, які працювали в лікарнях Лондона і не заразилися коронавірусною інфекцією. Жоден зроблений ними ПЛР-тест не був позитивним протягом чотирьох місяців. При цьому також не було виявлено ніяких антитіл, в той час як багато колег підхопили вірус протягом того ж періоду.

У 20 учасників вчені виявили підвищені значення Т-клітин. У 19 – імунний білок, який дослідники описують як типову ранню ознаку Covid-19 і яка вказує на перервану інфекцію.

Судячи з усього, коронавірус проник в тіло, але був відображений до того, як зміг завдати шкоди.

– Я ніколи не бачив нічого подібного. Дуже дивно, що Т-клітини можуть так швидко контролювати інфекцію, – поділився враженнями імунолог Шейн Кротті.

Теорія авторів дослідження, таким чином полягає в наступному: Т-клітини в організмі випробовуваних відключили білковий кластер вірусу, який відповідає за розмноження.

Вчені знайшли докази цього в крові учасників: у 58 з них були Т-клітини, що розпізнають кластер в порівнянні з групою, яка перенесла коронавірусну інфекцію.

Дослідники підозрюють, що ці Т-клітини можуть бути викликані іншими коронавірусами – так званою перехресною інфекцією.

Однак опоненти дослідників відзначають, що не надано чітких доказів того, що в організмі випробовуваних дійсно були частинки Covid-19. На їхню думку, це ускладнює висновок щодо ролі Т-лімфоцитів.

Дійсно, команда не має прямого підтвердження скасованих коронвірусних інфекцій. Тим не менш, час появи вірусу у Великій Британії добре задокументовано, і, ймовірно, не випадково, що збільшення кількості Т-клітин було виявлено в крові учасників в той період, коли британські лікарні були переповнені пацієнтами з Covid-19.

Думаємо, що терміни зрозумілі, відзначають вчені.

Джерело: FR