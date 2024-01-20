Науковці університету Айови припустили, що чадний газ, концентрація якого уп’ятеро вища у крові курців, ніж у тих, хто не курить, сприяє ефективнішому лікуванню раку.

Чадний газ вбиває, чадний газ лікує

Їхнє припущення було підтверджено у дослідах на людських клітинах раку простати, підшлункової залози та легень, а згодом і на мишах із цими ж видами пухлин.

Попередній висновок свідчив, що у безпечних терапевтичних концентраціях чадний газ може допомогти пацієнтам, які погано реагують на лікування раку.

Зараз дивляться

Звернутися до цієї теми дослідників спонукало спостереження, що курці, зазвичай, краще за інших пацієнтів реагують на лікування раку препаратом гідроксихлорохіном.

Цей засіб пригнічує можливість ракових клітин рости, перетравлюючи внутрішньоклітинні структури.

Для безпечного та ефективного доставлення чадного газу в організм, вчені виготовили спеціальну піну. Створена раніше киснева піна ін’єкційно вводилася прямо у пухлину.

Однак цього разу піна, наповнена чадним газом, призначалася для вживання як напій.

Пухлини за місяць зменшилися у 3-4 рази

Як показали досліди, під час комбінування лікування раку препаратом гідроксихлорохін і піною з чадним газом пухлини у мишей за три тижні зменшилися у три-чотири рази, порівняно з тими, кого лікували виключно традиційним протираковим препаратом.

Водночас весь час у гризунів залишалася стабільною вага та не змінювався маркер пошкодження печінки, з чого вчені попередньо зробили висновок про відсутність токсичного впливу лікування чадним газом на організм.

Піну з чадним газом у вигляді клізми також розглядають як ефективний засіб для зменшення проявів запальної хвороби кишківника.

Однак, перш ніж метод випробують на людях, науковці проведуть додаткові перевірки на тваринах.

Джерело: Advanced Science, Наука