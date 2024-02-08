Суданська мальва, суданська троянда, червоний щавель, гуа–де–ямайка, окра, кенаф, троянда шарон, бісап, мальва Венеції – все це назви різновиду гібіскуса Hibiscus sabdariffa, неймовірно гарного чагарнику, який поширений у багатьох тропічних і субтропічних регіонах по всьому світу. У нас цю рослину прийнято називати каркаде. Чим корисний напій, і які підводні камені можуть бути при його вживанні, Факти ICTV дізнавалися у дієтолога Богдана Богоноса.

– На запитання моїх пацієнтів, чи варто вживати напій каркаде, завжди відповідаю: ставтеся до цього напою як до фітотерапії! – зазначає лікар.

Оскільки, як і будь–яка терапія таблетками, фітотерапія має свої показання та протипоказання. Зрозуміло, дорослій здоровій людині чашка цього напою абсолютно не зашкодить. Якщо ж у вас є якісь хронічні захворювання, то потрібно бути більш обережним.

Які речовини містяться в каркаде

– Як дієтолог, я просто обожнюю розбирати продукти харчування на молекули. Тільки в такий спосіб можна дізнатися чого очікувати від спожитого: користі чи шкоди? – ділиться експерт.

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Якщо зазирнути в хімічний склад чаю з каркаде, то можна побачити дуже багато цікавого. Перш за все, цей напій не містить кофеїну. Серед вітамінів найбільше вітаміну А і С, а серед мікроелементів – кальцію, магнію, фосфору і калію.

З одного боку, концентрація цих вітамінів і мінералів досить низька, щоб вважати чай з каркаде їхнім джерелом, однак, зважаючи на той факт, що більшість із них є дефіцитними (тобто з повсякденним харчуванням середньостатистичної людини ми їх недоотримуємо в достатній кількості), то вживання цього напою стане приємним бонусом.

Однак, найцінніше для нашого організму в чаї з каркаде – це антоціани та поліфеноли.

Антоціани надають яскравого забарвлення рослинам. За останні десятиліття відкрито тисячі з’єднань із цієї групи, їхні властивості ще досліджуються. А дієтологи все частіше рекомендують вживати побільше ягід, овочів і фруктів якомога різноманітніших кольорів щодня.

Поліфеноли містяться в багатьох рослинах, і є потужними антиоксидантами, сполуками, що борються з вільними радикалами в нашому організмі та, насамперед, запобігають старінню.

Завдяки високому вмісту антоціанів і поліфенолів каркаде має ті властивості, про які далі піде мова.

Чим корисний чай каркаде

– Перше, що хотів би відзначити, це антигіпертензивний ефект від постійного вживання напою, – підкреслює дієтолог.

Деякі дослідження показали, що вживання чаю з гібіскуса може допомогти трохи знизити рівень систолічного артеріального тиску. Але гіпертонікам слід вживати чай з каркаде під контролем лікаря, особливо, якщо вони вживають таблетки від тиску. Таке поєднання може спровокувати різке і сильне падіння АТ.

Огляд кількох недавніх досліджень показав, що гібіскус може знизити рівень ЛПНЩ (“поганого” холестерину), але водночас він не підвищує рівень ЛПВЩ (“хорошого холестерину”).

Чай з гібіскуса може мати антибактеріальні властивості. Одне з досліджень показало, що екстракт гібіскуса пригнічує кишкову паличку.

Також описується незначна сечогінна дія напою. Органічні кислоти, які містяться в чаї з каркаде, можуть мати незначний послаблювальний ефект.

Ще одним позитивним ефектом є здатність цього напою знижувати рівень глюкози в крові. Але як і у випадку з гіпертонією, вживати регулярно чай з каркаде в разі цукрового діабету слід під контролем глюкози крові, адже в поєднанні з деякими протидіабетичними засобами він здатен знизити рівень цукру крові нижче норми.

Які побічні ефекти у каркаде

Тепер перейдемо до побічних ефектів від фітотерапії чаєм каркаде. Дуже рідко, але на нього буває алергія, яка проявляється висипом на шкірі на кшталт кропив’янки і розладом шлунково–кишкового тракту. Якщо таке виникає, то вживати напій більше не можна.

Не варто вживати чай з каркаде під час вагітності. Фітоестрогени, що містяться в чаї з гібіскуса, можуть спровокувати передчасні пологи.

– Не раджу давати його і дітям, меншим за 12 років. Якщо ви приймаєте препарати з групи НПЗП, зокрема парацетамол, то чаєм з каркаде точно не слід їх запивати. Є ймовірність, що таке поєднання призводить до зниження ефективності протизапального ефекту, – попереджає лікар.

Як пити чай каркаде

Чай каркаде – це фруктовий, освіжаючий напій, яким насолоджуються в усьому світі. Крім чаю, з квітів гібіскуса можна приготувати соус, схожий на журавлинний, желе та інші страви. Каркаде можна комбінувати з іншими видами чаю. Головне знати міру: не більше 2 столових ложок каркаде на чашку. Щоб зберегти максимально корисні властивості, каркаде слід заливати окропом і настоювати, а не варити. По-особливому смачний напій, якщо пити охолодженим.