Нове дослідження британських вчених продемонструвало, що пристрасть співвітчизників до перекусів руйнує їхні зусилля зберігати здоровий спосіб життя. Адже 95 % населення Великої Британії полюбляє їсти смаколики між прийомами їжі.

За результатами дослідження, що проводив Королівський коледж Лондона та ZOE, виявилось, що кожен четвертий британець з 854 учасників експерименту, який дотримувався здорового харчування, втрачав самоконтроль та не міг відмовитися від перекусів.

Серед найпопулярніших варіантів були фрукти, горіхи, гранола, злакові батончики, сир, масло, печиво, тістечка та пироги.

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Дехто з них дозволяв 2,3 перекуса на день, а троє з десятьох їли частіше. Всі вони перевищували щоденну норму калорій приблизно на 24%, отримуючи додатково 500 ккал.

Згідно з висновками дослідників, ласощі, що містили велику кількість цукру та жиру, впливали не лише на збільшення ваги, а й підвищували ризик серцевих захворювань та інсульту.

Проте перекуси не завжди є шкідливими, зауважують дослідники. Ті, хто надавав перевагу корисним продуктам насправді мали кращий стан здоров’я порівняно з тими, хто взагалі не переїдав.

Результати дослідження, опубліковані в European Journal of Nutrition, показали, що особи, які включали до свого раціону горіхи та свіжі фрукти, мали здорову вагу та відчували менший голод. Водночас ті, хто вживав солодкі оброблені продукти, мали вищий індекс маси тіла (ІМТ) і накопичення вісцерального жиру.

Дослідники встановили зв’язок обох показників із високим ризиком інсульту, серцево-судинних захворювань та ожиріння.

Доктор Сара Беррі з Королівського коледжу Лондона та головний науковий співробітник Zoe наголосили, що заміна нездорових перекусів (печиво, чипси та тістечка) на здорову альтернативу у вигляді фруктів та горіхів є простим способом покращити здоров’я.

За їхніми словами, час перекусів також відіграє важливу роль. Після 21:00 краще взагалі не їсти , оскільки це збільшує ризик розвитку діабету II типу, гіпертонії та серцево-судинних захворювань.

За статистикою, приблизно чверть британців страждає на ожиріння, 38 % з них мають надмірну вагу. Експерти пов’язують це з неправильним харчуванням та недостатньою фізичною активністю.