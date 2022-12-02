Команда китайських і американських вчених під час спільного дослідження встановила, що забруднення повітря є причиною народження 1 млн мертвих дітей на рік.

Зазначається, що дослідники вперше зуміли встановити, який саме вплив робить висока концентрація мікрочастинок в повітрі на число випадків смерті плода.

Повідомляється, що під час дослідження аналізувалися дані про 45 тис. пологів в період з 1998 по 2016 рік в 54 країнах з низьким і середнім доходом. Встановлена закономірність була поширена на 137 країн Азії, Африки та Латинської Америки, на які припадає 98% усіх пологів у світі, що закінчуються народження мертвої дитини.

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За словами вчених, в дослідженні вивчався зв’язок між вмістом в повітрі PM 2,5 (крихітних частинок, здатних проникати в кров людини) і смертністю плода.

Іншими словами, автори наукової роботи зробили спробу довести, як саме мікрочастинки PM2,5, які найчастіше виявляються в повітрі через спалювання викопного палива, впливають на організм матері і дитини в її утробі.

– Потрапляючи в плаценту, ці частинки можуть завдати непоправної шкоди ембріону або перешкодити організму матері передавати йому кисень, – припускають автори дослідження.

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, оновленими у 2021 році, середньорічний рівень концентрації частинок PM 2,5 не повинен перевищувати 5 мкг на кубічний метр, а середньоденний – 15 мкг.

Всі матері, чия вагітність розглядалася під час дослідження, живуть в регіонах, де рівень PM 2,5 набагато перевищує рекомендований ВООЗ.

Джерело: Nature