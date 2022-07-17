Що потрібно пити і їсти для того, щоб швидко і ефективно відновити організм після здачі крові. На це питання на прохання Фактів ICTV відповіла лікар-терапевт загальної практики Людмила Сердюк.

– Класична рекомендація для відновлення складу крові після донації — пити більше рідини у вигляді води, соків, неміцного чаю. Від алкоголю, в тому числі і від червоного вина, краще відмовитися, – зазначила Людмила Сердюк.

За її словами, відразу після здачі крові потрібно посидіти спокійно тут же, в пункті донорства, хоча б хвилин 15, щоб переконатися, що з вами все в порядку.

Зараз дивляться

У разі запаморочення, слід повідомити про це медиків. Як варіант самодопомоги, нахилитися вперед так, щоб голова виявилася між колінами.

Людмила Сердюк також рекомендує не курити мінімум годину після здачі крові. Крім того, бажано не відвідувати в цей день спортзал і уникати фізичних навантажень.

Що стосується харчування, то перевагу краще віддати білковим продуктам — м’ясу, рибі, бобовим, в тому числі квасолі.

– Те, як ви будете себе почувати після здачі крові, багато в чому залежить, як ви харчувалися напередодні, – зазначає медик.

І нагадує, що за день до здачі краще відмовитися від жирних, гострих, копчених продуктів, а також від алкоголю, шоколаду і горіхів.

За словами Людмила Сердюк, донорам слід чітко пам’ятати, що: