Терапевт Домінік Гріньєр у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів про чотири натуральні засоби боротьби із сінною лихоманкою, яка є алергічною реакцією на пилок.

– Симптоми сінної лихоманки можуть включати чхання, нежить і закладеність носа, кашель, біль у горлі, сльозотечу, кропив’янку, часті головні болі та надмірну втому, – розповідає лікар.

За його словами, наразі, на жаль, немає ліків від сінної лихоманки, але є натуральні продукти, які допоможуть впоратися з симптомами, щоб вони не почали впливати на ваше повсякденне життя.

Зараз дивляться

Місцевий мед зроблений з пилку в районі вашого проживання і тому прийом пилкових алергенів всередину може зменшити алергічні реакції за рахунок формування імунної толерантності, принаймні, у разі алергії на пилок трав.

Гріньєр рекомендує вживати одну або кілька чайних ложок сирого, необробленого місцевого меду три-чотири рази на день, щоб краще полегшити симптоми.

Вазелін – швидкий і простий спосіб отримати полегшення від симптомів сінної лихоманки. Цей засіб діє як блокатор пилку, вловлюючи й утримуючи спори до того, як вони потраплять у носовий прохід.

Ромашковий чай виготовляється з висушених квіток ромашки і містить природні антигістамінні та протизапальні властивості, що дуже важливо для лікування симптомів сінної лихоманки. Щоб подвоїти лікувальні властивості, ви також можете додати в чай трохи місцевого меду.

Сольовий розчин – це, по суті, солона вода, і полоскання носа цією рідиною може очистити ваші носові проходи від слизу, пилу, алергенів і пилку, полегшуючи дихання і знімаючи симптоми лихоманки.

Якщо симптоми сінної лихоманки погіршуються і вам важко з ними впоратися, слід відвідати свого лікаря, який може призначити стероїдне лікування, таке як, наприклад, стероїдний назальний спрей.

Джерело: Express