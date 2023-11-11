Учені довели, що задоволення від занять спортом, бігу, фізичних вправ у спортзалі залежить від вироблення організмом нейромедіаторів, які називаються ендоканабіноїдами. Вони можуть підвищити настрій, навіть якщо людина відчуває втому після тренування.

Винна не лінь, а недостатнє вироблення ендорфінів

Недостатня кількість ендоканабіноїдів робить заняття спортом важким і неприємним обов’язком, аргументи “за” викликають лише роздратування, використовується будь-який привід, щоб не йти до спортзалу, не бігати вранці, не займатися обтяжливими фізичними вправами.

Хоча більшість людей хотіли б бути у формі, менше від чверті дорослих у Сполучених Штатах притримуються рекомендацій щодо фізичної активності.

Зараз дивляться

Отже, якщо вам важко займатися спортом, ви не самотні.

Зазвичай таких людей звинувачують у лінощах, але експерт Майкл Мослі вважає, що насправді є декілька причин, через які люди ненавидять фізичні вправи.

Впливати на це можуть гени, біологія та соціальне середовище.

Одну причину – біологічну, ми вже назвали – те саме понижене вироблення ендоканабіноїдів.

Викликає відразу запах спортзалу

Причини можуть бути й соціальними. Коли немає доступу до безпечних, зручних місць для занять спортом. Або, можливо, людину заохотили проводити дозвілля інакше.

Ненависть до спортзалу може виникнути через специфічний шум і неприємні запахи, відсутність приватності в роздягальні. Тренажерні зали також можуть бути надто дорогими – це додаткова причина ставитися до занять там із неприйняттям.

У деяких людей фізичні вправи викликають нудоту та кишкові розлади. До речі, такі симптоми, зазначає Майкл Мослі, можуть вражати і професійних спортсменів через високі фізичні навантаження.

Експерт зазначив, що досліджували і генетичну схильність до несприйняття фізкультури. Так, в одному дослідженні порівнювали ставлення до фізичних вправ групи підлітків – братів і сестер, включаючи близнюків.

Учасники виконували вправи різної інтенсивності. Потім вони описали, що відчували під час і після вправи, та наскільки це було важко.

З генетикою не посперечаєшся

Дослідники підрахували, що на генетичні фактори припадає 12-37% того, як учасники ставляться до фізичних вправ, і 29-35% того, наскільки важко вони їм даються.

Отже, якщо ви ненавидите фізичні вправи, з великою ймовірністю вся справа в генах.

Як би там не було, але всі розуміють, фізичні вправи, до того ж регулярні фізичні вправи, не просто формують наше тіло, вони зміцнюють здоров’я. Інколи в буквальному сенсі рятують. А це вже може стати мотивацією.

Як знайти мотивацію

– Якщо ви ненавидите фізичні вправи, можливо, ви не знайшли правильного підходу, – говорить Мослі.

Експерт дає кілька порад, які можуть змінити ставлення до фізичних вправ.

Перше. Знайдіть вправи, які вам подобаються: підняття ваги, танці, прогулянки, плавання. Якщо ви знайдете те, що вам до вподоби, ви, найімовірніше, продовжите цим займатися.

Друге. Тренуйтеся з іншими. Заняття в групі додають елемент спілкування, що зробить тренування веселішими та менш схожими на важку роботу.

Третє. Майте реалістичні очікування. Навіть невеликі регулярні фізичні вправи можуть покращити ваше здоров’я та фізичну форму. Полюбіть себе. Ставте довгострокові та короткострокові цілі, щоб побачити, відчути й порадіти своєму прогресу.

Джерело: Zoe