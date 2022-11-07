Усім відомо, що ліки краще запивати звичайною водою. На цьому навіть наполягають деякі лікарі. Але чому?

Факти ICTV дізнавалися, чому лікарі наполягають запивати таблетки звичайною водою, а не іншими напоями.

Як вода впливає на ліки

Насправді усі препарати різні – якщо для одних критичної різниці немає, то з іншими потрібно бути дуже обережними. Перед прийомом будь-яких препаратів уважно читайте інструкцію, там чітко зазначено, коли вживати ліки та як це варто робити.

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Колишня виконувачка обовʼязків міністра охорони здоровʼя Уляна Супрун пояснює, що недотримання інструкції застосування призведе до того, що ліки будуть недієвими або ж завдадуть шкоди.

Вода у цьому випадку грає велику роль, адже саме вона покращує засвоєння ліків.

– Вода — безпрограшний варіант. Краще випийте повну склянку. Це покращить засвоєння ліків, – зазначає Супрун.

Супрун додає, якщо немає води, можна запивати препарати ледь теплим чаєм. Насправді для більшості ліків немає різниці, якою рідиною ви їх запиваєте, але, за словами лікарки, найкраще – це вода.

Як інші напої впливають на засвоєння ліків

Річ у тім, що інші напої (газована вода, кава, молоко тощо) можуть стати на заваді у засвоєнні певного лікарського препарату. Таким чином випита пігулка не принесе жодної користі.

Наприклад, не можна запивати ліки газованими напоями. Особливо це стосується препаратів, які слід пити натщесерце. Такі ліки не повинні перебувати у кислому середовищі, а солодкі газовані напої якраз кислі.

– Кавою краще не запивати, хоча суворої універсальної заборони немає. Кофеїн може взаємодіяти із низкою препаратів, що руйнуються тією ж системою знешкодження, що і кава. Тому їх одночасне споживання призведе до того, що в крові буде забагато і кофеїну, і ліків. Уважно читайте інструкцію і не пийте ліки разом із кавою, якщо це заборонено, – зазначає Супрун.

Лікарка додає, що каву заборонено споживати одночасно із ефедрином, адже це може надто сильно стимулювати серце.

Що стосується молочних продуктів, то Супрун зазначає, що вони можуть стати на заваді засвоєння антибіотиків ципрофлаксину або норфлаксину.

– Тож якщо приймаєте антибіотики, вживайте молочні продукти щонайменше за дві години, як випили ліки, – радить лікар.

Також Супрун наводить приклад препаратів, які можна запивати винятково водою.

– Деякі препарати, як-то різедронат (для лікування остеопорозу), взаємодіють із іонами кальцію та заліза. Тому їх можна запивати лише водою та приймати натщесерце, – зауважує Супрун.

Що стосується алкоголю та ліків, тут є багато нюансів. Звичайно, запивати ним ліки заборонено.

– Поширена думка, що всі антибіотики несумісні із алкоголем. Але після тривалих наукових досліджень стало відомо, що алкоголь повністю несумісний лише з такими антибіотиками: цефамандол, цефоперазон, цефотетан тощо, – зазначає Супрун.

Лікарка додала, що поєднання алкоголю з ними викличе миттєве сп’яніння, нудоту та інші симптоми. Адже ці ліки та алкоголь знешкоджують однакові ферменти.

Через збільшене навантаження вони не встигають впоратись із завданням знешкодження алкоголю, тож сп’яніння настає швидко і триває довго.