Багатьом людям знайоме відчуття чужого погляду на собі, проте наука ще не знайшла точної відповіді на запитання, чому це відбувається.

Коли на чужий погляд не варто звертати уваги, а коли – бігти до лікарів

Багато тварин використовують сигнали погляду іншої тварини, щоб допомогти відрізнити друга від ворога. За це відповідають нейрони у скроневій частині мозку приматів. У людини вони теж є.

Усе залежить від того, як ми інтерпретуємо попередження мозку – хтось на тебе дивиться.

Зараз дивляться

Якщо чужий погляд не викликає відчуття дискомфорту, немає потреби реагувати – власне, періодично кожен із нас стає об’єктом уваги інших або сам звертає увагу на когось. У цьому немає нічого незвичного.

Проте може виникати і хвороблива реакція на чужий погляд. Є дедалі більше доказів зв’язку аномально тривожного сприйняття чужого погляду з такими клінічними захворюваннями, як шизофренія та аутизм.

Для цих психічних розладів характерний сильний страх переслідування. Цей страх заважає почуватися нормально в повсякденному житті та спілкуванні.

Якщо виникає тривожність, страх, манія переслідування, варто звернутися по допомогу до фахівців.

Не загроза, а цікавість

Результати дослідження групи вчених свідчать, що люди часто схильні сприймати погляд інших як спрямований на них, навіть якщо це зовсім не так.

На це впливає поворот голови того, хто дивиться. Якщо людина розвернута в наш бік, здається, що погляд теж спрямований на нас персонально. Хоча насправді це може бути простим збігом обставин.

Тож чужий погляд – найчастіше не загроза, а цікавість іншої людини.

Джерело: Cell