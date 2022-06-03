Чому не варто чекати, коли закінчиться війна – психотерапевт

Психотерапевт Олег Чабан розповів про ментальне здоров’я українців у воєнних реаліях.

– Головна наша втрата, що ми живемо у божевільній ситуації, яка називається війною. Але здобуток, що виявляється можна жити. Ми пройшли через багато емоцій, через паніку, жах, розпач. Не зрозуміло, куди кидатися. Потім була ейфорія, збудження, що виявляється ми перемогаємо. Потім ми вже втомилася, була якась депресія, коли ж це все закінчиться. І нарешті ми втянулися, Наш здобуток, що ми продовжуємо жити, – каже експерт.

Також він додав, що з’явилася нова карта життя з новими реаліями, з новим розумінням, з’явилася нова річ – цінність життя. Вона здобута за допомогою постравматичного росту, “коли пройшов через “ґвалтування” тіла та душі”.

Психотерапевт радить, що не потрібно чекати, коли закінчиться війна, а просто жити, наповнювати життя сенсом, а також оцінувати життя сьогодні і будувати плани. Адже саме це допомагає вижити у таких ситуаціях.

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