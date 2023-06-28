З кожним роком людству все складніше знаходити розумний компроміс між новими технологіями та захистом здоров’я. Ненормований робочий день, велика кількість ґаджетів у житті користувачів, онлайн-навчання призвели до того, що кількість захворювань загалом і хребта, зокрема, зростає.

Згідно з даними ВООЗ, у всьому світі близько 1,71 мільярда людей страждають від тих чи інших проблем з опорно-руховим апаратом. Дефіцит фізичної активності веде до появи сколіотичної постави, а в перспективі може спровокувати більш серйозні ускладнення.

Щоб цьому запобігти, лікарі (і не тільки вони) одноголосно говорять про необхідність використання ортопедичних матраців.

Ортопедичний матрац – це спеціальний матрац, на якому хребет людини зберігає своє природне положення. Завдяки цьому вдається повноцінно відпочивати вночі з необхідним розслабленням м’язів. У результаті на ранок не виникає болю і напруги в тілі, а також відчуття втоми, що заважає виконувати повсякденні справи. Ціна такого ортопедичного матрацу залежить від його розмірів, матеріалів і самого виробника.

Для чого потрібен ортопедичний матрац

Звичайні матраци, на яких ми спимо, позбавлені переваг, характерних для спеціального виробу. Такі варіанти з ортопедичним ефектом для сну і відпочинку виконані з урахуванням фізіології людини. Вони не тільки формують правильне положення тіла під час сну, а й ідеально відповідають фізіологічним процесам, що протікають в організмі. Матрац з ортопедичним ефектом дає:

гігієну і комфорт;

природну вентиляцію і потрібний мікроклімат у ліжку;

низьку ймовірність алергічних реакцій;

розслаблення м’язів;

поліпшення кровотоку і лімфотоку.

Людина добре висипається і відпочиває, і навіть, якщо у неї є хвороба, то зручний виріб підтримає хребет потрібним чином. Єдиний виняток – його не рекомендується застосовувати в разі важких порушень опорно-рухового апарату. В такій ситуації потрібно порадитися з лікарем, щоб уникнути погіршення стану.

Якщо говорити про звичайні моделі матраців, то вони часто або занадто м’які, або надто жорсткі. У першому випадку хребет провисає, м’язи напружені, що призводить до тиску на хребці та спричиняє їх зміщення. Також це загрожує защемленням нерва і гострим больовим синдромом.

Якщо ж виріб жорсткуватий, то він сильно тисне на тіло, перешкоджаючи природному кровообігу. І той, і інший процес згубно позначаються на здоров’ї, але спеціальний захисний варіант усуває проблеми.

Види ортопедичних матраців

Матраци з ортопедичним ефектом діляться на пружинні та безпружинні.

Пружинні

У таких моделях знаходяться металеві пружини. Вони відрізняються за розміром і жорсткістю. Пружинка поміщається в кишеню, вони з’єднуються в блоки, а з блоків уже формується основа для моделі.

На пружинний каркас накладаються шари наповнювача: це можуть бути піна, латекс, кокосова койра. Вибір наповнювачів і можливі варіанти їхніх комбінацій залежать від навантаження, яке передбачається для виробу.

У результаті виходять найрізноманітніші варіанти матраців, зорієнтувати в їх різноманітті може продавець-консультант. Саме такі фахівці в магазинах підбирають товари користувачам відповідно до їхніх індивідуальних особливостей і потреб.

Зверніть увагу, що пружинні варіанти ще й довговічні. Вони можуть служити до 30 років, не втрачаючи корисних властивостей.

Безпружинні

Безпружинні моделі містять натуральні та синтетичні наповнювачі. Ними слугують:

кокосова койра (матеріал з волокон кокоса);

різні види латексу;

пінополіуретани;

піна.

Наповнювачі об’єднують в єдиний блок, але також можуть їх комбінувати з формуванням шарів. Щоб матрац не викликав пітливості, у верхньому його шарі кладуть гель – речовина охолоджує тіло користувача. Іноді застосовують чохол із тим самим охолоджувальним ефектом.

Безпружинні моделі матраців активно вдосконалюються. Наприклад, у них використовується піна з ефектом пам’яті, яка “запам’ятовує” анатомічні нюанси тіла і підлаштовується під нього. Тим самим вдається створити неперевершений комфорт. Або ж виробники кладуть всередину піну заради вентиляції.

Особливості ортопедичних матраців

Різні ділянки тіла сплячої людини по-різному тиснуть на матрац. Тому вони потребують різної інтенсивності підтримки. Для цього матраци ділять на спеціальні зони за рівнем жорсткості. Плечі, таз і голова спираються на більш м’які зони, а поперек, шия і область гомілок – на більш жорсткі. Таким чином, важкі частини тіла не провалюються, і хребет зберігає своє зручне положення.

У безпружинних варіантах подібного принципу зонування дотримуються завдяки перфорації в м’яких шарах. Ще можуть виконувати фігурні випили в місцях скріплення шарів.

Комфорт при використанні матраца досягається завдяки тому, що він повторює контури тіла. Наповнювачі, такі як латекс, синтетичні піни, забезпечують рівномірне обволікання. Тому людина не відчуває надлишкового тиску, незручностей, затисків м’язів, а почувається вільно і зручно, лежачи в ліжку.

Як вибирати ортопедичний матрац

Коли ви дізналися, що таке ортопедичний матрац і в чому його вигода, саме час зрозуміти, за якими принципами варто вибирати цей виріб. Загальні рекомендації такі: при виборі потрібної моделі важливо спиратися на два фактори. Це, з одного боку, ваші особисті побажання, а з іншого – поради ортопедів.

Прислухатися до думки знайомих у такій ситуації навряд чи буде корисним рішенням. Люди всі дуже індивідуальні, особливо, якщо йдеться про здоров’я. Тому важливо керуватися своїми враженнями. Для цього бажано протестувати кожну модель, і особисто перевірити, яка з них підійде. Достатньо хвилин 15-20 провести, лежачи на матраці, і ви зможете оцінити, в якому випадку почуваєтеся краще.

Ще один нюанс – ліжко, на якому спить людина. Заздалегідь слід перевірити, чи є ортопедична основа або можливість її встановити.

Нарешті, варто звертати увагу на те, кому саме призначений матрац. Тому що в кожному окремому випадку потрібен індивідуальний варіант.

Як підібрати матрац для дитини

Дитячі та підліткові моделі ортопедичних матраців мають бути жорсткими, щоб формувалася правильна постава. Під час вибору слід спиратися на вік дитини, розмір самого ліжка, матеріали, особливості догляду за виробом.

У ранньому віці дітям корисно спати на поверхні з помірною жорсткістю. Якщо ж до двох-трьох років використовувати занадто м’який матрац, то може бути викривлення хребта, що тільки формується. Однак і надмірна жорсткість нашкодить малюку. Лікарі радять брати моделі комбінованого типу, з поєднанням кокосових волокон – для жорсткості та латексу – для м’якості.

Для трирічних малюків підійдуть варіанти середньої жорсткості з високою еластичністю матеріалів. Діти віком 4-16 років потребують матраців із середньою жорсткістю або жорстких моделей. Підходять як пружинні, так і безпружинні.

Краще, щоб у складі дитячої моделі були натуральні гіпоалергенні матеріали. Виробники використовують при виготовленні натуральний латекс, бавовну, вовну, льон, натуральне кокосове волокно. Перераховані компоненти добре пропускають повітря, не викликають алергії, не накопичують вологу.

Як вибрати матрац для пари

Коли потрібно підібрати товар для пари, виникає складність з тим, щоб враховувати побажання обох з подружжя. Проте в продажу є компромісні варіанти, які однаково задовольнять побажання кожного члена сім’ї. Порада тут проста: віддавати перевагу виробам із середньою жорсткістю. Вони належать до універсальних, і з ними буде комфортно практично всім людям.

За бажання можна взяти окремі матраци для кожного. Але купувати два різні матраци може бути дорого, один коштує дешевше. Що стосується наповнювачів, то тут відштовхуйтеся від особистих смаків. В асортименті товарів є вироби з незалежним пружинним блоком. Завдяки такій будові предмет ефективний для пари, де люди різні за вагою.

Як вибрати для літньої людини

У літніх людей часто спостерігаються складнощі з кровообігом, тому для них краще купувати більш м’які моделі. При цьому, вони мають бути щільної структури, щоб гарантувати людині у віці хорошу підтримку. Також рекомендується брати невисокі вироби, щоб вранці легше було вставати з ліжка, навіть якщо у власника проблеми з суглобами.

Купувати моделі з ортопедичним ефектом вигідно в спеціалізованому інтернет-магазині. Наприклад, магазин “Світ Матраців” допоможе вам у купівлі надійного виробу.

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